Lenta.ruФедеративные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипломатических отношений с РоссиейФедеративные Штаты Микронезии прислали России ноту о разрыве дипломатических отношений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Коммерсантъ24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.News.ru24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной операции по «денацификации и демилитаризации» Украины.КоммерсантъКак сказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, Россия вернется к переговорам, как только украинская армия сложит оружие.ВедомостиЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналМой БрянскЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнRT на русскомНародные новостиREGNUMНовые ИзвестияРоссийская газетаКапитал страныLife.ruРЕН ТВИА Красная ВеснаThe Moscow PostФАНИзвестияПрофильКомсомольская правдаПодробнее о событииЗахарова: Микронезия послала ноту о разрыве дипломатических отношений с РоссиейLife.ru06:14Микронезия прислала ноту о разрыве дипотношений с РоссиейТАСС04:45Россия получила ноту от МИД Украины с уведомлением о разрыве дипотношенийВзгляд.рувчера в 09:10МИД РФ получил ноту из Киева о разрыве дипломатических отношенийREGNUMвчера в 09:38МИД РФ получил ноту от украинской стороны о разрыве дипломатических отношенийИзвестиявчера в 09:34Захарова заявила, что Россия получила ноту от Украины о разрыве дипломатических отношенийРИА Новостивчера в 09:15Микронезия прислала ноту о разрыве дипотношений с РоссиейRT на русском04:41Показать ещёОценить353Поделиться