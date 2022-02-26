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Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией

Федеративные Штаты Микронезии прислали России ноту о разрыве дипломатических отношений, сообщила
 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коммерсантъ
24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.
News.ru
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной операции по «денацификации и демилитаризации» Украины.
Коммерсантъ
Как сказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, Россия вернется к переговорам, как только украинская армия сложит оружие.
Ведомости

Подробнее о событии

Захарова: Микронезия послала ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией
Life.ru06:14
Микронезия прислала ноту о разрыве дипотношений с Россией
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Россия получила ноту от МИД Украины с уведомлением о разрыве дипотношений
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МИД РФ получил ноту из Киева о разрыве дипломатических отношений
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МИД РФ получил ноту от украинской стороны о разрыве дипломатических отношений
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