Шоу-бизнес
Петербургский дневникФедор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. О том, что молодожены хотят отметить это долгожданное событие, не привлекая внимания прессы, стало известно еще раньше – когда выяснилось, что в столице влюбленные не останутся.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Опубликован образ сияющей Собчак на свадьбе Бондарчука и Андреевой
Московский Комсомолецвчера в 14:24
Свадьба Бондарчука и Андреевой: в Юсуповский дворец съезжаются звезды
Петербургский дневниквчера в 13:54
Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в Санкт-Петербурге: онлайн-репортаж
StarHit.ruвчера в 13:46
Свадьба Федора Бондарчука и Паулины: банкет в Юсуповском дворце и Ксения Собчак в образе «черного лебедя»
Комсомольская правдавчера в 13:06
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:30, Вашингтон
Футбол
«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Коммерсантъ вчера в 15:09
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина
Специалисты Роскачества рекомендуют при покупке белого вина остановить свой выбор на этом напитке урожая 2018 года, говорится на сайте организации.
REGNUM 01:25
Футбол
Гвардиола приобрел жилье на Украине
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Газета.Ru 01:08
Футбол
Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин неожиданно вспылил во время тренировки.
Чемпионат вчера в 11:10
Армия и оружие
Эр-Рияд представит «доказательства» причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства.
REGNUM 00:22
Шоу-бизнес
Лазарев и Топалов «сцепились» в Instagram из-за Устинова
Началось всё с того, что Лазарев опубликовал пост, посвящённый Павлу Устинову, которого, по мнению артиста, задержали во время митингов абсолютно ни за что.
ИнфоСМИ вчера в 14:44
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
RT на русском вчера в 23:30
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК вчера в 12:05
Кино
Звезды «Зачарованных» сыграют сестер в «Анатомии страсти»
Актрисам предстоит сыграть сестер в 16-м сезоне сериала "Анатомия страсти" на телеканале АВС.
Культуромания вчера в 16:14
Общество
Возможен рак: в Минздраве предупредили об опасностях маникюра
В Минздраве Московской области предупредили об опасностях увлечения такими процедурами, как маникюр и наращивание ресниц.
Ридус вчера в 10:53
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Общество
Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах
Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.
ТАСС вчера в 06:25
Гаджеты
В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia
Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
Astera вчера в 09:07
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Транспорт
Бирюков рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах Москвы
РИА Новости вчера в 06:10
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости вчера в 03:50
Кино
Скончался народный артист Юрий Колычев
В своей квартире умер народный артист РСФСР Юрий Колычев, ему было 90 лет, об этом сообщает РЕН-ТВ.
Мойка78 16 сентября в 05:32
Происшествия
Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту
В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.
Газета.Ru 16 сентября в 20:04
Происшествия
В Смоленской области БТР на учениях сбил сотрудника Росгвардии
Коммерсантъ вчера в 05:55
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о ранении боевика в Донбассе
Напомним, 13 сентября сообщалось, что в Донбассе на минах подорвалась группа разведки из 59-й бригады ВСУ.
ИА Новороссия 16 сентября в 06:48