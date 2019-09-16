Шоу-бизнес

Петербургский дневникПетербургский дневникФедор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге

Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. О том, что молодожены хотят отметить это долгожданное событие, не привлекая внимания прессы, стало известно еще раньше – когда выяснилось, что в столице влюбленные не останутся.
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Фёдор Бондарчук
Киноактёр
Советский и российский актёр и продюсер кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, клипмейкер, телеведущий, председатель совета директоров ОАО «Ленфильм». Сын актрисы, Народной артистки РСФСР Ирины Константиновны Скобцевой и режиссёра, Народного артиста СССР Сергея Фёдоровича Бондарчука.
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