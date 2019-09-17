Шоу-бизнес

iReactoriReactorОпубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге

Российский режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева связали себя узами брака Петербурге. Свадьба прошла в Юсуповском дворце, о чем передает «Пятый канал». До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Опубликован образ сияющей Собчак на свадьбе Бондарчука и Андреевой

Московский Комсомолецвчера в 14:24

Сестра Бондарчука променяла его свадьбу с Андреевой на Испанию

ФАНвчера в 01:42

Собчак наступили на подол платья на второй свадьбе подряд

Телепрограммавчера в 23:46

Свадьба Бондарчука и Андреевой: в Юсуповский дворец съезжаются звезды

Петербургский дневниквчера в 13:54

Собчак и Богомолов пришли на свадьбу к Федору Бондарчуку в черных нарядах

Слово и Деловчера в 10:44

Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в Санкт-Петербурге: онлайн-репортаж

StarHit.ruвчера в 13:46

Свадьба Федора Бондарчука и Паулины: банкет в Юсуповском дворце и Ксения Собчак в образе «черного лебедя»

Комсомольская правдавчера в 13:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Газета.Ru вчера в 17:02
Кино

Создатели «Мстителей: Финал» показали, как на самом деле выглядела финальная битва с Таносом

Студия Weta Digital, создающая спецэффекты к фильмам, недавно опубликовала ролик с полным разбором финальной битвы из последнего фильма о Мстителях.
Popcornnews.ru вчера в 08:20
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
Армия и оружие

Эксперт: освобождение Хан-Шейхуна в Сирии стало возможным благодаря дивизии «Силы тигра»

Быстрое освобождение города Хан-Шейхун в провинции Идлиб стало возможным благодаря дивизии "Силы тигра" - одному из самых боеспособных подразделений сирийской армии.
ТАСС вчера в 22:03
Наука

Назван замедляющий старение фрукт

Китайские ученые пришли к выводу, что фрукт архат способен замедлять процессы старения в организме.
Известия вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.
Medical Note вчера в 01:36
Единоборства

Президент UFC вслед за Нурмагомедовым отдал $ 100 тыс. в фонд Порье

Вчера, 16 сентября, американский боец смешанного стиля Дастин Порье рассказал, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожертвовал $ 100 тыс. на строительство колодца с питьевой водой в Уганде.
Чемпионат вчера в 02:49
Происшествия

Мост обрушился в Псковской области

Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС вчера в 15:19
Гаджеты

Motorola показала первую линейку дешевых и «умных» телевизоров

Discover24 вчера в 06:25
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400

Президент России Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Турции, отреагировал на террористическую атаку, в результате которой пострадали нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Капитал страны 16 сентября в 14:55
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Кино

Режиссер «Джокера» высказался о продолжении фильма

Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс разъяснил собственные комментарии по поводу возможного продолжения его картины.
Культуромания вчера в 13:31
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Авто

Китайские авто наступают. Алтайский автоэксперт оценил кроссовер Geely Atlas

АМИТЕЛ вчера в 20:07
Армия и оружие

США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам

Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.
Вести.Ru вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Хоккей

Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева

Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 04:03
Происшествия

Китайцев напугал 18-метровый «водяной монстр»

МИР 24 вчера в 21:27
Экономика

Правительство Бурятии заявило о возможном уходе региональных предприятий на «четырёхдневку»

Предприятия Бурятии, включённые в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» смогут принять участие в эксперименте по введению четырёхдневной рабочей недели только после положительных результатов в реализации национального проекта и проведения серьёзного анализа.
Московский Комсомолец вчера в 23:13
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Политика

На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 14:47
Армия и оружие

США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО

Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва вчера в 12:45
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Футбол

Черышев победил «Челси», Промес забил за «Аякс»

Спорт-Экспресс вчера в 18:10
Финансы

В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику

В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
REGNUM вчера в 04:29
Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова устала жить с бывшим мужем под одной крышей

Российская певица Татьяна Буланова продолжает после развода жить в одной квартире с бывшим мужем, футболистом Владиславом Радимовым, но рассчитывает, что он вскоре переедет.
Lenta.ru вчера в 17:33
Армия и оружие

Генсек НАТО вновь обвинил Россию в разработке новых ракет

Несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом.
Евразия Daily вчера в 18:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Паулина Андреева
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, певица. Известна благодаря сериалу «Оттепель», фильму «Саранча», сериалу «Метод».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фёдор Бондарчук
Киноактёр
Советский и российский актёр и продюсер кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, клипмейкер, телеведущий, председатель совета директоров ОАО «Ленфильм». Сын актрисы, Народной артистки РСФСР Ирины Константиновны Скобцевой и режиссёра, Народного артиста СССР Сергея Фёдоровича Бондарчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное