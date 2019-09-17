Шоу-бизнес
iReactorОпубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге
Российский режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева связали себя узами брака Петербурге. Свадьба прошла в Юсуповском дворце, о чем передает «Пятый канал». До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество.
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Опубликован образ сияющей Собчак на свадьбе Бондарчука и Андреевой
Московский Комсомолецвчера в 14:24
Свадьба Бондарчука и Андреевой: в Юсуповский дворец съезжаются звезды
Петербургский дневниквчера в 13:54
Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в Санкт-Петербурге: онлайн-репортаж
StarHit.ruвчера в 13:46
Свадьба Федора Бондарчука и Паулины: банкет в Юсуповском дворце и Ксения Собчак в образе «черного лебедя»
Комсомольская правдавчера в 13:06
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
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Власти США подали иск против Сноудена
Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Газета.Ru вчера в 17:02
Кино
Создатели «Мстителей: Финал» показали, как на самом деле выглядела финальная битва с Таносом
Студия Weta Digital, создающая спецэффекты к фильмам, недавно опубликовала ролик с полным разбором финальной битвы из последнего фильма о Мстителях.
Popcornnews.ru вчера в 08:20
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
Армия и оружие
Эксперт: освобождение Хан-Шейхуна в Сирии стало возможным благодаря дивизии «Силы тигра»
Быстрое освобождение города Хан-Шейхун в провинции Идлиб стало возможным благодаря дивизии "Силы тигра" - одному из самых боеспособных подразделений сирийской армии.
ТАСС вчера в 22:03
Наука
Назван замедляющий старение фрукт
Китайские ученые пришли к выводу, что фрукт архат способен замедлять процессы старения в организме.
Известия вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.
Medical Note вчера в 01:36
Единоборства
Президент UFC вслед за Нурмагомедовым отдал $ 100 тыс. в фонд Порье
Вчера, 16 сентября, американский боец смешанного стиля Дастин Порье рассказал, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожертвовал $ 100 тыс. на строительство колодца с питьевой водой в Уганде.
Чемпионат вчера в 02:49
Происшествия
Мост обрушился в Псковской области
Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС вчера в 15:19
Гаджеты
Motorola показала первую линейку дешевых и «умных» телевизоров
Discover24 вчера в 06:25
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400
Президент России Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Турции, отреагировал на террористическую атаку, в результате которой пострадали нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Капитал страны 16 сентября в 14:55
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Кино
Режиссер «Джокера» высказался о продолжении фильма
Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс разъяснил собственные комментарии по поводу возможного продолжения его картины.
Культуромания вчера в 13:31
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Авто
Китайские авто наступают. Алтайский автоэксперт оценил кроссовер Geely Atlas
АМИТЕЛ вчера в 20:07
Армия и оружие
США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам
Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.
Вести.Ru вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Хоккей
Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева
Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 04:03
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Китайцев напугал 18-метровый «водяной монстр»
МИР 24 вчера в 21:27
Экономика
Правительство Бурятии заявило о возможном уходе региональных предприятий на «четырёхдневку»
Предприятия Бурятии, включённые в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» смогут принять участие в эксперименте по введению четырёхдневной рабочей недели только после положительных результатов в реализации национального проекта и проведения серьёзного анализа.
Московский Комсомолец вчера в 23:13
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 14:47
Армия и оружие
США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва вчера в 12:45
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Футбол
Черышев победил «Челси», Промес забил за «Аякс»
Спорт-Экспресс вчера в 18:10
Финансы
В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику
В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
REGNUM вчера в 04:29
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова устала жить с бывшим мужем под одной крышей
Российская певица Татьяна Буланова продолжает после развода жить в одной квартире с бывшим мужем, футболистом Владиславом Радимовым, но рассчитывает, что он вскоре переедет.
Lenta.ru вчера в 17:33
Армия и оружие
Генсек НАТО вновь обвинил Россию в разработке новых ракет
Несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом.
Евразия Daily вчера в 18:38