Российский режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева связали себя узами брака Петербурге. Свадьба прошла в Юсуповском дворце, о чем передает «Пятый канал». До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество.

Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге

Политика Власти США подали иск против Сноудена Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.

Кино Создатели «Мстителей: Финал» показали, как на самом деле выглядела финальная битва с Таносом Студия Weta Digital, создающая спецэффекты к фильмам, недавно опубликовала ролик с полным разбором финальной битвы из последнего фильма о Мстителях.

Общество Названы города, в которые хочет переехать молодежь Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.

Наука Назван замедляющий старение фрукт Китайские ученые пришли к выводу, что фрукт архат способен замедлять процессы старения в организме.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.

Единоборства Президент UFC вслед за Нурмагомедовым отдал $ 100 тыс. в фонд Порье Вчера, 16 сентября, американский боец смешанного стиля Дастин Порье рассказал, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожертвовал $ 100 тыс. на строительство колодца с питьевой водой в Уганде.

Происшествия Мост обрушился в Псковской области Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.

Политика Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 Президент России Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Турции, отреагировал на террористическую атаку, в результате которой пострадали нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Кино Режиссер «Джокера» высказался о продолжении фильма Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс разъяснил собственные комментарии по поводу возможного продолжения его картины.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Общество В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

Армия и оружие США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Хоккей Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).

Экономика Правительство Бурятии заявило о возможном уходе региональных предприятий на «четырёхдневку» Предприятия Бурятии, включённые в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» смогут принять участие в эксперименте по введению четырёхдневной рабочей недели только после положительных результатов в реализации национального проекта и проведения серьёзного анализа.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Футбол «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов "Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Армия и оружие США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Финансы В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Шоу-бизнес Татьяна Буланова устала жить с бывшим мужем под одной крышей Российская певица Татьяна Буланова продолжает после развода жить в одной квартире с бывшим мужем, футболистом Владиславом Радимовым, но рассчитывает, что он вскоре переедет.