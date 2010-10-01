Лига чемпионов
Бомбардир.руЧалов не забивает за ЦСКА более месяца
Нападающий ЦСКА Федор Чалов полностью отыграл матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша». 21-летний футболист не сумел забить в ворота венгерской команды, продлив свою безголевую серию на клубном уровне до шести игр.
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Экономика
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Происшествия
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МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
«США намерены укрепить свою позицию в координации с партнерами из SDF ("Силы демократической Сирии") в северо-восточной Сирии дополнительными военными силами и средствами, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию сторон»,— заявил представитель Пентагона (цитата по AFP).
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Культура
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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
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Происшествия
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Суд в Сарове приговорил сотрудника ядерного центра А.Рыбкина к трем годам заключения и штрафу, за майнинг криптовалют с использованием ведомственного компьютерного оборудования.
Здоровье
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Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Космос
Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей
Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
Спорт
В США приняли «Закон Родченкова о борьбе с допингом»
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Общество
Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву
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Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
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Экономика
Экономисты заявили об «избыточном оптимизме» бюджета России
Неоправданный оптимизм Базовый вариант макроэкономического прогноза на 2020 – 2022 годы, на основе которого сформирован бюджет, предусматривает рост ВВП в 2020 году на 1,7% и на 3, 1 – 3,2% в последующие годы.
Политика
На выборах президента Боливии побеждает Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес по результатам подсчета 99,81% голосов побеждает в первом туре президентских выборов в Боливии.
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
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Общество
В Эстонии снесли памятник советским воинам
В эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле.
Финансы
Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию
Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Общество
В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков
Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
Музыка