Футбол
Bookmaker-ratings.ruФедор Чалов может перейти в «Челси»
По информации СМИ, нападающий ЦСКА может перебраться в лондонский клуб уже зимой. Но для этого синие должны снять запрет на трансферы. Sky Sports сообщает, что Федор Чалов уже этой зимой может оказаться в АПЛ.
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Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом
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Политика
США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет
К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
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Позиции продаж AirPods «шатают» доступные китайские аналоги
Потребительские показатели указывают на 31-процентную долю продаж наушников AirPods в США.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
Политика
Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
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Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
В Сочи девушка-следователь найдена мертвой с оружием в руках
Космос
Ученые оценили шансы найти обитаемые миры в системе Альфа Центавра
Астрофизики смоделировали орбитальные параметры экзопланет в ближайшей к нам звездной системе Альфа Центавра AB, и выяснили, что вряд ли эти планеты будут обитаемыми.
Музыка
«Надеюсь не испортил»: Гарик Харламов снялся в новом клипе Глюкозы
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Оренбургом
Пять человек стали жертвами автоаварии с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области.
Общество
Составлены правила общения с космонавтами
В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России.
Здоровье
«Альянс врачей» намерен провести «всероссийский» митинг
Российские медики готовятся провести митинги по всей стране в связи с неудовлетворительными условиями труда.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против "Рубина" (2:1).
Происшествия
На территории Анапы загорелись плавни
Наука
«В отрасли дефицит людей, которые специализируются на решении вопросов о том, как и зачем летать»
Наш ректор, Виктор Антонович Садовничий, участвовал в решении прикладных задач в рамках пилотируемой программы и получил две государственные премии за создание тренажеров по подготовке космонавтов к полету на базе центрифуги ЦФ-18.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Шоу-бизнес
Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару
Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Общество
Медведев предложил новый вариант четырехдневной рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил новый способ использования понятия «четырехдневная рабочая неделя».
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о планах «убить призыв» и раздать оружие населению
Минобороны Украины на полном серьезе объявило о планах полностью «убить» призыв на срочную службу в ВСУ и раздать оружие жителям страны.
Технологии
Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Происшествия
В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика
В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Происшествия
Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину
Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
Футбол
«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес
"Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
Политика
Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
Политик указал, что «вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о Бермудском треугольнике».