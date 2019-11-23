По информации СМИ, нападающий ЦСКА может перебраться в лондонский клуб уже зимой. Но для этого синие должны снять запрет на трансферы. Sky Sports сообщает, что Федор Чалов уже этой зимой может оказаться в АПЛ.

Федор Чалов может перейти в «Челси»

Происшествия Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Хоккей Хоккейный тренер Назаров возвращается в Челябинск. Он может возглавить «Трактор» Как сообщает в своем телеграм-канале хоккейный эксперт Игорь Жуков, известный хоккейный тренер Андрей Назаров сегодня утром был замечен в аэропорту Шереметьево при посадке на рейс до Челябинска.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Авто Представили электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck Основатель и директор компании Tesla Илон Маск презентовал в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе первый электрический пикап марки — Cybertruck.

Музыка Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.

Гаджеты Xiaomi вывела на российский рынок смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T Новые смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T россияне могут приобрести в онлайн-магазине Mi.com, в сети официальных магазинов Mi Store, а также у розничных партнеров производителя по цене от 39 тысяч 990 рублей и 13 тысяч 990 рублей соответственно Xiaomi представила на российском рынке сразу два новых смартфона — Mi Note 10 и Redmi Note 8T.

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Происшествия У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.