Футбол
Bookmaker-ratings.ruФедор Чалов может перейти в «Челси»
По информации СМИ, нападающий ЦСКА может перебраться в лондонский клуб уже зимой. Но для этого синие должны снять запрет на трансферы. Sky Sports сообщает, что Федор Чалов уже этой зимой может оказаться в АПЛ.
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Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
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Происшествия
Умер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу
Второй пилот самолета, летевшего в воскресенье из Москвы в Анапу, скончался во время экстренного приземления в аэропорту Ростова-на-Дону.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Хоккей
Хоккейный тренер Назаров возвращается в Челябинск. Он может возглавить «Трактор»
Как сообщает в своем телеграм-канале хоккейный эксперт Игорь Жуков, известный хоккейный тренер Андрей Назаров сегодня утром был замечен в аэропорту Шереметьево при посадке на рейс до Челябинска.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Финансы
Доллар и евро вновь упали
Доллар и евро вновь упали Курс валют на 22 ноября.
Теннис
Рублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Футбол
«Интер» выдал лучший старт за 69 лет
«Интер» разгромил «Торино» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Технологии
Павел Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал пользователям удалить приложение WhatsApp.
Происшествия
Погоня за убийцей из Петербурга завершилась в Карелии
Сотрудники угрозыска выехали следом за убийцей на личном транспорте одного из полицейских.
Политика
Рогозин рассказал Путину о ходе строительства космодрома «Восточный»
В ходе встречи Рогозин отчитался о строительстве второй очереди космодрома "Восточный".
Фигурное катание
Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Происшествия
Появились фото с места ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна
Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих разбился на автомобиле в Черемховском районе, Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП.
Политика
Адвокат Трампа рассказал о наличии у него компромата на семью Байденов
Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, лидера Соединенных Штатов, сообщил о наличии у него компромата на семейство Байденов, который появится в свободном доступе, если он внезапно «пропадет».
Авто
Представили электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Основатель и директор компании Tesla Илон Маск презентовал в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе первый электрический пикап марки — Cybertruck.
Гаджеты
Гибкий смартфон Motorola razr 2 может получить систему бокового управления Side-Touch
Особенностью аппарата станет система бокового управления Side-Touch. Её основу составят восемь датчиков — по четыре с каждой стороны.
Политика
Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия
Музыка
Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Гаджеты
Xiaomi вывела на российский рынок смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T
Новые смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T россияне могут приобрести в онлайн-магазине Mi.com, в сети официальных магазинов Mi Store, а также у розничных партнеров производителя по цене от 39 тысяч 990 рублей и 13 тысяч 990 рублей соответственно Xiaomi представила на российском рынке сразу два новых смартфона — Mi Note 10 и Redmi Note 8T.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
Ранее Клименко одобрила новые правила медосмотра водителей, из-за чего появилась информация об увеличении стоимости новых справок.
Происшествия
Мать ребенка, который задавал вопросы гею на YouTube, заявила об угрозах полицейских
Мать одного из детей, которые беседовали с геем на шоу для YouTube-канала Real Talk, заявила об угрозах на допросе в полиции, сообщает «МБХ-медиа».
Транспорт
Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД
В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Футбол