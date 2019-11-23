Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruФедор Чалов может перейти в «Челси»

По информации СМИ, нападающий ЦСКА может перебраться в лондонский клуб уже зимой. Но для этого синие должны снять запрет на трансферы. Sky Sports сообщает, что Федор Чалов уже этой зимой может оказаться в АПЛ.
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