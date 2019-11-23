Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruФедор Чалов может перейти в «Челси»

По информации СМИ, нападающий ЦСКА может перебраться в лондонский клуб уже зимой. Но для этого синие должны снять запрет на трансферы. Sky Sports сообщает, что Федор Чалов уже этой зимой может оказаться в АПЛ.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Правда, что «Челси» может купить Фёдора Чалова зимой?

Чемпионат04:30

Чалов и «Челси». Насколько реален переезд форварда ЦСКА в Лондон?

Спорт-Экспресс06:45

ЦСКА начал искать замену Чалову, клуб готов продать игрока зимой

Sport.ru03:30

СМИ: ЦСКА готов продать Чалова в АПЛ зимой

Матч ТВ02:17

«Челси» следит за Чаловым на случай, если с клуба снимут трансферный бан

Sport24.ruвчера в 18:49

СМИ: ЦСКА готов продать Чалова в АПЛ зимой

Sportbox.RU02:17

Чалов может продолжить карьеру в «Челси»

Газета.Ru01:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:53, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

РИА Новости 12:43
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
RT на русском 14:23
Происшествия

В Петербурге задержали открывшего стрельбу из автомобиля водителя

Полиция Санкт-Петербурга задержала автомобилиста, который подозревается в том, что из окна своей машины открыл стрельбу в воздух в Московском районе.
РБК 14:45
Фигурное катание

В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии

В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском 06:51
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Известия 11:34
Футбол

Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча ФНЛ

РИА Новости 12:34
Политика

Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
RT на русском 12:36
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Газета.Ru 11:32
Теннис

Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
RT на русском 11:22
Политика

Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается.
РИА Новости 11:13
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Футбол

Карпин считает смешным второй пенальти в матче с «Динамо»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо", передает ТАСС.
Газета.Ru 13:00
Политика

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru 14:42
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после игры с «Рубином»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил болельщиков после матча 17 тура российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином", в котором сине-бело-голубые добились победы со счетом 1:2. Форвард забил решающий гол и сравнялся с лучшими бомбардирами чемпионата.
Московский Комсомолец 13:26
Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Армия и оружие

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Lenta.ru 07:40
Политика

Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах президента

Сенат Боливии в субботу, 23 ноября, принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на выборах президента, прошедших в стране 20 октября.
Известия 13:50
Спорт

Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
РИА Новости 05:36
Спорт

Непряева и Большунов примут участие в первом этапе КП

Лыжники Наталья Непряева и Александр Большунов примут участие в первом этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:00
Футбол

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
РИА Новости 13:49
Политика

Путин обсудил с Гордеевым введение маркировки молочных продуктов

Вице-премьер Алексей Гордеев рассказал в субботу президенту России Владимиру Путину о том, как идет процесс введения маркировки молочной продукции в стране.
ТАСС 11:55
Футбол

«Милан» и «Наполи» сыграли вничью

ProstoProSport 13:52
Происшествия

Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом

Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Известия 09:40
Технологии

В открытый доступ попали данные более миллиарда человек

Компания занимается продажей данных полутора миллиардов человек.
Life.ru 10:25
Космос

К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Rambler News Service вчера в 13:51
Авто

Илон Маск представил электропикап Tesla Cybertruck

В пятницу, 22 ноября, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал электрический пикап Tesla Cybertruck, ставшего первой машиной данного класса в продуктовой линейке автопроизводителя.
Форпост Северо-Запад вчера в 01:21
Шоу-бизнес

Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru 07:25
Происшествия

Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга

Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Московский Комсомолец 13:45
Хоккей

Овечкин трогательно приветствовал сына перед матчем с «Ванкувером»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поприветствовал сына на раскатке перед матчем с «Ванкувер Кэнакс».
Чемпионат 13:16
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное