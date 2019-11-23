Футбол
Bookmaker-ratings.ruФедор Чалов может перейти в «Челси»
По информации СМИ, нападающий ЦСКА может перебраться в лондонский клуб уже зимой. Но для этого синие должны снять запрет на трансферы. Sky Sports сообщает, что Федор Чалов уже этой зимой может оказаться в АПЛ.
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Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
Происшествия
В Петербурге задержали открывшего стрельбу из автомобиля водителя
Полиция Санкт-Петербурга задержала автомобилиста, который подозревается в том, что из окна своей машины открыл стрельбу в воздух в Московском районе.
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В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Теннис
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Политика
Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Футбол
Карпин считает смешным второй пенальти в матче с «Динамо»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо", передает ТАСС.
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после игры с «Рубином»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил болельщиков после матча 17 тура российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином", в котором сине-бело-голубые добились победы со счетом 1:2. Форвард забил решающий гол и сравнялся с лучшими бомбардирами чемпионата.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Политика
Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах президента
Сенат Боливии в субботу, 23 ноября, принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на выборах президента, прошедших в стране 20 октября.
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Спорт
Непряева и Большунов примут участие в первом этапе КП
Лыжники Наталья Непряева и Александр Большунов примут участие в первом этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.
Футбол
«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Политика
Путин обсудил с Гордеевым введение маркировки молочных продуктов
Вице-премьер Алексей Гордеев рассказал в субботу президенту России Владимиру Путину о том, как идет процесс введения маркировки молочной продукции в стране.
Футбол
«Милан» и «Наполи» сыграли вничью
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Компания занимается продажей данных полутора миллиардов человек.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Авто
Илон Маск представил электропикап Tesla Cybertruck
В пятницу, 22 ноября, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал электрический пикап Tesla Cybertruck, ставшего первой машиной данного класса в продуктовой линейке автопроизводителя.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Хоккей
Овечкин трогательно приветствовал сына перед матчем с «Ванкувером»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поприветствовал сына на раскатке перед матчем с «Ванкувер Кэнакс».