Самый популярный артист Московского Академического театра Сатиры (разумеется, после Александра Ширвиндта) Федор Добронравов покинул труппу. Тут же факт его ухода многие связали с возможной сменой руководства в легендарном театре. В разговоре с обозревателем «МК» Федор раскрыл причины своего ухода.

с чего всё началось

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры. Интервью издание опубликовало 21 июня. По словам актера, перед уходом из театра он ни с кем не ссорился, а «просто устал» за 16 лет работы в Театре сатиры.

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

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