Культура
Rambler News ServiceФедор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет. Об этом артист сказал в интервью изданию «Московский комсомолец», отметив, что его уход из театра не связан с какими-либо ссорами.
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с чего всё началось
Самый популярный артист Московского Академического театра Сатиры (разумеется, после Александра Ширвиндта) Федор Добронравов покинул труппу. Тут же факт его ухода многие связали с возможной сменой руководства в легендарном театре. В разговоре с обозревателем «МК» Федор раскрыл причины своего ухода.Московский Комсомолец06:48
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Федор Добронравов объяснил причины ухода из «Театра сатиры: «Просто устал»
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