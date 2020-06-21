Самый популярный артист Московского Академического театра Сатиры (разумеется, после Александра Ширвиндта) Федор Добронравов покинул труппу. Тут же факт его ухода многие связали с возможной сменой руководства в легендарном театре. В разговоре с обозревателем «МК» Федор раскрыл причины своего ухода.

с чего всё началось

Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет. Об этом артист сказал в интервью изданию «Московский комсомолец», отметив, что его уход из театра не связан с какими-либо ссорами.

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