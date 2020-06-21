Культура

РИА НовостиРИА НовостиФедор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Добронравов предположил, что начнет сниматься в середине июля. Ранее в Театре сатиры сообщили, что Федор Добронравов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Представитель пресс-службы отметила, что спектакли, в которых актер занят в театре, в связи с пандемией он доиграть не смог.
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с чего всё началось

Федор Добронравов объяснил причины ухода из «Театра сатиры: «Просто устал»

Самый популярный артист Московского Академического театра Сатиры (разумеется, после Александра Ширвиндта) Федор Добронравов покинул труппу. Тут же факт его ухода многие связали с возможной сменой руководства в легендарном театре. В разговоре с обозревателем «МК» Федор раскрыл причины своего ухода.
Московский Комсомолецвчера в 06:48

Подробнее о событии

Ширвиндт прокомментировал решение Добронравова об увольнении из Театра Сатиры

Московский Комсомолец01:58

Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

ТАСС20 июня в 11:55

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Известиявчера в 21:14

Федор Добронравов раскрыл причину своего ухода из Театра сатиры

Газета.Ruвчера в 20:25

Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра Сатиры

Вечерняя Москвавчера в 09:54

Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры

РИА Новостивчера в 10:14

Ширвиндт отреагировал на уход Добронравова из Театра сатиры

Lenta.ru01:36
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Политика

Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
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Кино

Шайа Лабаф играл на бирже, готовясь к роли. И сделал 1400% за 2 месяца

РБК 20 июня в 06:16
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Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Гаджеты

Huawei и Xiaomi разместили заказы на ультратонкое гибкое стекло

Китайские компании-производители гаджетов Huawei и Xiaomi разместили заказы на покупку больших объемов ультратонкого гибкого стекла.
ПРАЙМ 04:01
Политика

Ветеран передал Путину письмо и попал на видео

Lenta.ru 05:54
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Lenta.ru вчера в 14:00
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Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
2
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.
Коммерсантъ 05:38
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Здоровье

В трех общежитиях Абакана выявили заболевших коронавирусом

Сегодня глава Абакана Алексей Лемин сообщил, что в трех общежитиях выявлены заболевшие новой коронавирусной инфекцией.
Хакасия 03:45
2
Политика

Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости 05:13
Игры

Бывший продюсер из Rockstar рассказал, почему на презентации PS5 анонсировали переиздание GTA V, а не GTA VI

«Если делать предположение, — продолжил бывший продюсер из Rockstar, — то я бы сказал так: GTA VI не готова, а GTA V обеспечит хорошую доходность и увлекательные развлечения в стиле Grand Theft Auto через год, когда выйдет на PlayStation 5».
3DNews 05:34
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Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине

Официальный представитель Кремля уточнил, что не знает того, негативно или позитивно воспринимает книгу Джона Болтона Владимир Путин.
Piter.tv 04:47
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Общество

На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»

Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
105
Общество

The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store

CyberSport.ru вчера в 07:19
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Политика

Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние

Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
4,5K
Спорт

Чемпионка Европы по стрельбе погибла после родов

REGNUM вчера в 18:21
Кино

Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
3
Армия и оружие

Морская пехота примет участие в береговых учениях за полярным кругом

Тихоокеанский флот России проведет масштабные береговые учения за полярным кругом.
Известия вчера в 16:00
Общество

Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса

Роспотребнадзор дал советы родителям по защите детей от новой коронавирусной инфекции в период снятия ограничений.
Известия вчера в 23:15
4
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Общество

Алтайский министр намекнул на след США в петиции за свою отставку

Петиция за отставку Попова размещена на сайте Change.org в начале июля. На 22 июля ее подписали более 3700 человек.
Тайга.инфо 04:52
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Общество

Закупка СИЗ Госпиталем ветеранов войн Петербурга насторожила УФАС

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 12:34 — REGNUM Закупка средств индивидуальной защиты для Госпиталя ветеранов войн Санкт-Петербурга на сумму больше чем в 1 млрд рублей побудила региональное УФАС возбудить дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
REGNUM 05:34
2
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
515
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
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Шоу-бизнес

Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца

Сын актера Михаила Боярского Сергей объяснил «изможденный» вид отца, вызвавший беспокойство среди поклонников артиста.
ФАН вчера в 19:52
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Фёдор Добронравов
Советский и российский актёр театра и кино, кинопродюсер. Народный артист Российской Федерации.
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