Культура
РИА НовостиФедор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Добронравов предположил, что начнет сниматься в середине июля. Ранее в Театре сатиры сообщили, что Федор Добронравов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Представитель пресс-службы отметила, что спектакли, в которых актер занят в театре, в связи с пандемией он доиграть не смог.
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с чего всё началось
Самый популярный артист Московского Академического театра Сатиры (разумеется, после Александра Ширвиндта) Федор Добронравов покинул труппу. Тут же факт его ухода многие связали с возможной сменой руководства в легендарном театре. В разговоре с обозревателем «МК» Федор раскрыл причины своего ухода.Московский Комсомолецвчера в 06:48
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Ширвиндт прокомментировал решение Добронравова об увольнении из Театра Сатиры
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