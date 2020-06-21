Самый популярный артист Московского Академического театра Сатиры (разумеется, после Александра Ширвиндта) Федор Добронравов покинул труппу. Тут же факт его ухода многие связали с возможной сменой руководства в легендарном театре. В разговоре с обозревателем «МК» Федор раскрыл причины своего ухода.

с чего всё началось

Добронравов предположил, что начнет сниматься в середине июля. Ранее в Театре сатиры сообщили, что Федор Добронравов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Представитель пресс-службы отметила, что спектакли, в которых актер занят в театре, в связи с пандемией он доиграть не смог.

Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 2,9K

Политика ПНС Ливии считает позицию Египта объявлением войны Правительство национального согласия (ПНС) Ливии считает неприемлемым заявление президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси о готовности вмешаться в ливийский конфликт. 1

Общество Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. 632

Происшествия В Норильске полиция пресекла массовую драку Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве. 83

Единоборства Шлеменко отреагировал на поражение Волкова в бою с Блэйдсом Российский боец MMA Александр Шлеменко подвел итоги поединка россиянина Александра Волкова с американцем Кертисом Блэйдсом.

Финансы ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых. 1,9K