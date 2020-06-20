Культура
Lenta.ruФедор Добронравов покинул театр Сатиры
Народный артист России Федор Добронравов добровольно покинул Московский театр Сатиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу. «Федор Викторович Добронравов написал заявление об увольнении из театра Сатиры по собственному желанию», — заявили представители театра.
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Народный артист России Федор Добронравов ушел из Театра сатиры, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы театра.РИА Новости11:13
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