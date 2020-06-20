с чего всё началось

Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте. Артист объяснил это решение занятостью в антрепризных проектах и кино, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе театра.

Футбол Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака» Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество В ПФР рассказали о возможности раньше выйти на пенсию В Пенсионном фонде России рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию, при наличии 42-летнего стажа у мужчин и 37-летнего у женщин. 17

Общество В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений. 41

Происшествия Происшествие в Рединге не связано в Black Lives Matter Нападение с ножом, которое произошло в парке британского Рединга, не было связано с митингом движения Black Lives Matter.

Футбол Губерниев назвал «бескомпромиссным» матч «Сочи» и «Ростова» Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев с иронией высказался об итогах матча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом».

Технологии Устаревшая Windows 7 неожиданно получила обновления Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 7, чью поддержку компания официально прекратила в январе 2020 года, сообщает портал 3D News в субботу, 20 июня. 18

Общество Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году. 7

Происшествия Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака» Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. 91

Общество Вильфанд рассказал про «энергетически насыщенное» солнцестояние Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о солнцестоянии, которое ожидается 21 июня.

Общество Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость. 2

Общество Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сдал тест на антитела, который показал, что коронавируса у него не было.

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 481

Происшествия Экспертиза признала Ефремова вменяемым Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве. 497

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 780

Авто Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну. 58

Гаджеты Первый оригинальный смартфон Poco после культового F1. Модель ожидается уже в июле По словам главы бренда Чандолу Манмохана (Manmohan Chandolu), уже в следующем месяце в Индии выйдет новый смартфон Poco, который станет эксклюзивом для этого рынка.

Общество Путин поручил держать на особом контроле выплаты медикам отпускных "Прошу правительство, Минздрав страны держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле, чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками. 1K

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 359

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 52

Общество В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады. 662

Наука Древнему королю из ирландской гробницы сделали ДНК-анализ Ученые из Дублинского Тринити-колледжа исследовали древнюю гробницу Ньюгрейндж в ирландском графстве Мит и обнаружили там останки мужчины, скончавшегося пять тысяч лет назад. 4