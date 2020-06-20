с чего всё началось

Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра. По данным издания, артист объяснил свой уход тем, что занят в антрепризных проектах, а также съемках кино.

Общество Британских школьников заставили планировать свои похороны В британском Лестере родители школьников остались в недоумении из-за домашнего задания, которые получили ученики католической школы Святого Павла.

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Общество На юге Москвы затопило несколько дорог Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД. 33

Футбол «Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России Московский "Спартак" обыграл в гостях тульский "Арсенал" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу, который возобновился после приостановки из-за пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна. 67

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 406

Игры Выход Cyberpunk 2077 снова отложили CD Projekt RED отложила релиз игры до 19 ноября. Студия сообщила о переносе Cyberpunk 2077 в своих соцсетях. 79

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 1,1K

Наука Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент В ходе исследования на расположенных в Индийском океане островах, которые находятся недалеко от Антарктиды, специалистам удалось установить, что континентальная кора тоже может образовываться в центре океанов. 15

Космос Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны. 33

Общество Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.