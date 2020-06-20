Культура
Газета.RuФедор Добронравов уволился из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра. По данным издания, артист объяснил свой уход тем, что занят в антрепризных проектах, а также съемках кино.
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с чего всё началось
Самый популярный артист Московского Академического театра Сатиры (разумеется, после Александра Ширвиндта) Федор Добронравов покинул труппу. Тут же факт его ухода многие связали с возможной сменой руководства в легендарном театре. В разговоре с обозревателем «МК» Федор раскрыл причины своего ухода.Московский Комсомолец06:48
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Федор Добронравов объяснил причины ухода из «Театра сатиры: «Просто устал»
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