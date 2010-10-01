Общество

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФедор Кудряшов: «Рукопожатия отменили»

Отменили рукопожатия, избегаем мест скопления людей.
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Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Известия 15:54
Футбол

Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
РИА Новости 10:35
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Общество

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии коронавируса

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии коронавируса. Там заявили, что вирус будет распространяться волнами.
Piter.tv 17 марта в 07:40
Энергетика

Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть

Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Газета.Ru 14:50
Общество

Банки предупредили об опасности банкоматов-ресайклеров из-за COVID-19

Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса.
Известия 13:00
Здоровье

Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в России

Главный врач столичной городской клинической больницы №71 и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал, каким образом жителям России приблизить завершение эпидемии в нашей стране, а также озвучил сроки, когда эпидемия коронавируса закончится у нас.
Ugpressa.ru 16:12
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК 16:00
Армия и оружие

Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»

Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
РИА Новости 15:21
Космос

На Меркурии нашли миллиарды тонн льда

Популярная механика 06:34
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

По словам Боррелли, скончались за сутки 427 человек, всего с момента выявления первого случая заражения число скончавшихся с коронавирусом в Италии достигло 3405 пациентов.
Интерфакс 14:12
Энергетика

США мягко пригрозили Саудовской Аравии из-за обвала нефти

Группа из 13 сенаторов США намекнула в своем письме, что в случае продолжения увеличения добычи нефти многолетнее стратегическое партнерство двух стран может быть подорвано.
МонаВиста 11:40
Технологии

В США испытали новый радар, способный обнаружить гиперзвуковые объекты

В США создали радар, который сможет обнаруживать гиперзвуковые объекты.
Актуальные Новости 11:27
Кино

Владимир Яглыч: На съемках «Колл-центра» все актеры испытывали стресс

IrkutskMedia 08:30
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск вчера в 13:52
Общество

«Яндекс» и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд России, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Яндекс» и Mail.ru Group объявили о создании альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.
РБК 12:38
Общество

В России отменят ограничения на ввоз товаров первой необходимости

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости на один месяц, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент РБК.
РБК 10:03
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина

Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
Piter.tv 04:22
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
РБК 15:54
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
РБК 16:56
Экономика

Ритейлеры договорились временно не штрафовать за недопоставку товаров

Крупные российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети — ред.) на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров.
РБК 18:06
Футбол

Мамаев заявил, что готовит переезд в другую страну

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что он вместе со своей супругой готовит переезд в другую страну.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 13:45
Происшествия

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса.
Lenta.ru 03:58
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Технологии

Huawei Mate XS придется искать альтернативу сервисам Google

Как сообщают сетевые источники, компания Google начала блокировать свои сервисы, предустановленные на смартфонах Huawei, в частности на модели Mate XS.
Goroday.ru 15:25
Энергетика

Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском 13:17
Футбол

Василий Уткин рассказал об уникальном матче в комментаторской карьере

ProstoProSport 13:40
Общество

В России из-за карантина не могут ввести маркировку лекарств

Ассоциация Российских фармацевтических производителей направила письмо на имя председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с просьбой ввести стоп-тайм на период действия ограничительных карантинных мер на введение с 1 июля маркировки лекарственных средств.
Московский Комсомолец 11:08
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Федор Кудряшов
Российский футболист
Российский футболист, защитник турецкого клуба «Антальяспор» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Анталья
Город в Турции
Курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья. Постоянное население города - чуть более 1 миллиона человек, при этом в летний период число фактически находящихся в городе людей может превышать 2 миллиона из-за активного туристического потока.
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