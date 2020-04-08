Коронавирус
Матч ТВФедор Смолов: «Не улетел бы в Россию без разрешения „Сельты“»
Форвард «Сельты» Федор Смолов, выступающий за клуб на правах аренды, подтвердил, что улетел в Россию с разрешения команды.
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Общество
Абызов женился в СИЗО во время карантина
Общество
В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества
«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Происшествия
Жертвами пожара в доме престарелых в Москве стали четыре человека
Число погибших в результате пожара в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве возросло до четырех.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Киберспорт
Gears 5 станет временно бесплатной
В шутер от третьего лица Gears 5 можно будет временно сыграть бесплатно. Тайтл будет доступен всем пользователям Steam с 6 по 13 апреля.
Общество
Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Общество
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
Спорт
Исправить всё: новая Mount & Blade получает обновления каждый день
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Происшествия
Еще пятеро нарушителей самоизоляции оштрафованы в Петербурге
Политика
Путин заявил, что экономику в регионах останавливать нельзя
"Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах", - сказал российский лидер.
Авто
Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию
За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Футбол
«Реал» объявил о сокращении зарплат из-за коронавируса
Футболисты и тренеры мадридского «Реала» согласились на сокращение зарплат на время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число выздоровлений от коронавируса
Более двух тысяч человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции в Италии.
Политика
Власти Украины изменили условия карантина
Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Политика
Анонсировано новое телеобращение Путина
Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Экономика
Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты
В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Общество
Скворцова спрогнозировала спад пандемии коронавируса в России
Спад пандемии ожидают в начале июня, сообщает «Nation news».
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету страны в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.
Общество
В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин
В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.