Коронавирус

Матч ТВМатч ТВФедор Смолов: «Не улетел бы в Россию без разрешения „Сельты“»

Форвард «Сельты» Федор Смолов, выступающий за клуб на правах аренды, подтвердил, что улетел в Россию с разрешения команды.
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«Сейчас на карантине в Москве. Я законопослушный». Смолов мощно выступил в эфире у Кержакова

Sport24.ru12:40

Смолов опроверг информацию о самовольном отъезде в Россию

Lenta.ru12:24

Смолов о приезде в Россию: без разрешения «Сельты» не улетел бы. Каждые два-три дня просил, чтобы отпустили

Metaratings11:58

Федор Смолов: «Не улетел бы в Россию без разрешения „Сельты“»

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Смолов: я бы не улетел в Россию без разрешения

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Смолов: руководство «Сельты» разрешило мне вернуться в Россию

РИА Новости11:36

«Сельта» разрешила, лига — нет». Смолов - о своем перелете из Испании в Россию

Спорт-Экспресс11:11
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Общество

Абызов женился в СИЗО во время карантина

Газета.Ru 16:52
Общество

В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Известия 17:00
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия 12:12
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Происшествия

Жертвами пожара в доме престарелых в Москве стали четыре человека

Число погибших в результате пожара в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве возросло до четырех.
Известия 17:03
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Киберспорт

Gears 5 станет временно бесплатной

В шутер от третьего лица Gears 5 можно будет временно сыграть бесплатно. Тайтл будет доступен всем пользователям Steam с 6 по 13 апреля.
CyberSport.ru 05 апреля в 23:03
Общество

Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Московский Комсомолец 09:02
Общество

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
РИА Новости 13:51
Спорт

Исправить всё: новая Mount & Blade получает обновления каждый день

REGNUM 06 апреля в 04:07
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты вчера в 13:58
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Происшествия

Еще пятеро нарушителей самоизоляции оштрафованы в Петербурге

Интерфакс - Россия 02:57
Политика

Путин заявил, что экономику в регионах останавливать нельзя

"Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах", - сказал российский лидер.
Газета.Ru 08:59
Авто

Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию

За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Российская газета 07:06
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ 09:40
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Футбол

«Реал» объявил о сокращении зарплат из-за коронавируса

Футболисты и тренеры мадридского «Реала» согласились на сокращение зарплат на время пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 14:47
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число выздоровлений от коронавируса

Более двух тысяч человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции в Италии.
Вечерняя Москва 12:54
Политика

Власти Украины изменили условия карантина

Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
ИА Красная Весна 16:48
Общество

Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Газета.Ru 12:41
Наука

Управляемая зарядом 3D-печать помогла создать тактильный сенсор

N+1 10:44
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru 07:33
Экономика

Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты

В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.
Lenta.ru вчера в 07:49
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 14:33
Общество

Скворцова спрогнозировала спад пандемии коронавируса в России

Спад пандемии ожидают в начале июня, сообщает «Nation news».
ФедералПресс 08:32
Политика

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету страны в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 16:49
Общество

В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин

В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту». Игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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