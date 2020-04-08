Форвард «Сельты» Федор Смолов, выступающий за клуб на правах аренды, подтвердил, что улетел в Россию с разрешения команды.

Федор Смолов: «Не улетел бы в Россию без разрешения „Сельты“»

Общество В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества «Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.

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Киберспорт Gears 5 станет временно бесплатной В шутер от третьего лица Gears 5 можно будет временно сыграть бесплатно. Тайтл будет доступен всем пользователям Steam с 6 по 13 апреля.

Общество Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Экономика РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Авто Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).

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Экономика Российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Политика ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.