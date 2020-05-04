Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаФедор Смолов отправился в Испанию

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов в понедельник вылетел в Испанию в расположение своего клуба. Как сообщил журналист Сергей Егоров, организацией перелета футболиста из Москвы занималось руководство "Сельты". Клубу удалось уладить все формальности и игрок покинул Россию.
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Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»

Sport.ruвчера в 11:44

4 мая Смолов вернется в Испанию

Советский спорт13:00

Федор Смолов отбыл в расположение «Сельты»

Вести.Ru11:31

Смолов вернется в Виго в понедельник и сдаст тесты на коронавирус

РИА Новости12:31

Смолов не начнет тренироваться с «Сельтой» на неделе. Ему положен карантин после возвращения в Испанию

Sports.ruвчера в 10:45

COPE: Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»

Спорт-Экспрессвчера в 10:36

Источник: Смолов не сможет возобновить тренировки вместе с «Сельтой»

Матч ТВвчера в 10:14
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Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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Здоровье

Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19

Антибиотики ни в коем случае нельзя принимать для профилактики коронавируса или любых других инфекционных заболеваний, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 07:30
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Футбол

Петржела: «Думаю, коронавирус не так страшен, как его преподносят»

Думаю, этот вирус не так страшен, как его преподносят.
Sport24.ru 10:42
Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
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Общество

США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
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Кино

Тайка Вайтити снимет новый фильм во вселенной «Звездных войн»

КиноПоиск 13:10
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Гаджеты

Материнские платы на AMD B550 предложат поддержку PCIe 4.0 по невысокой цене

Недорогие материнские платы на основе чипсета AMD B550 с поддержкой PCI Express 4.0 должны появиться в продаже с 16 июня 2020 года.
3DNews 15:08
Общество

98-летняя петербурженка собрала миллион на помощь врачам

StarHit.ru 13:00
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Политика

Лукашенко принял решение не отменять в Белоруссии парад на 9 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается переносить и отменять парад Победы в честь 9 мая.
Piter.tv вчера в 06:26
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Общество

В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:59
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Путешествия

Названы страны, которые первыми откроются для туристов

Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым.
Мойка78 вчера в 22:27
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
3,1K
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Кино

Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев

Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily 05:36
Технологии

Глава id Software рассказал о скандале вокруг саундтрека DOOM Eternal

Глава id Software и исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Страттон детально рассказал о ситуации с некачественным саундтреком шутера и «конфликте» с Миком Гордоном.
Игромания.ру 14:37
Здоровье

В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение.
РБК 10:14
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
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Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
1,7K
Общество

В Усинске к 9 мая повесили плакат с финским солдатом

Дождь 12:36
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Экономика

Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с гос-вом или богатейшими бизнесменами страны

Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с государством или богатейшими бизнесменами страны.
Эхо Москвы 10:00
6
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Шоу-бизнес

Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек

Ирина опубликовала снимок подросших дочек, рождение которых стало для нее самым прекрасным событием в ее жизни.
RuNews24.ru 02:30
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Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
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Футбол

Шалимов после скандальных заявлений удалил свой аккаунт в Instagram

РИА Новости 14:46
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Происшествия

На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
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Религия

В Москве от коронавируса умер митрополит Иона

Вести.Ru 06:27
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Общество

Роспотребнадзор не исключает продления режима самоизоляции до июня

Ограничительные меры, введенные ранее для предотвращения распространения пандемии COVID-19, могут быть продлены до начала июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в период праздничных дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
NewInform 02:59
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Политика

Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием»

Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Газета.Ru 14:24
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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