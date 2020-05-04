Коронавирус
Российская газетаФедор Смолов отправился в Испанию
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов в понедельник вылетел в Испанию в расположение своего клуба. Как сообщил журналист Сергей Егоров, организацией перелета футболиста из Москвы занималось руководство "Сельты". Клубу удалось уладить все формальности и игрок покинул Россию.
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Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Здоровье
Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19
Антибиотики ни в коем случае нельзя принимать для профилактики коронавируса или любых других инфекционных заболеваний, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 07:30
Футбол
Петржела: «Думаю, коронавирус не так страшен, как его преподносят»
Думаю, этот вирус не так страшен, как его преподносят.
Sport24.ru 10:42
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
Гаджеты
Материнские платы на AMD B550 предложат поддержку PCIe 4.0 по невысокой цене
Недорогие материнские платы на основе чипсета AMD B550 с поддержкой PCI Express 4.0 должны появиться в продаже с 16 июня 2020 года.
3DNews 15:08
Общество
98-летняя петербурженка собрала миллион на помощь врачам
StarHit.ru 13:00
Политика
Лукашенко принял решение не отменять в Белоруссии парад на 9 мая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается переносить и отменять парад Победы в честь 9 мая.
Piter.tv вчера в 06:26
Общество
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:59
Путешествия
Названы страны, которые первыми откроются для туристов
Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым.
Мойка78 вчера в 22:27
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Кино
Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев
Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily 05:36
Технологии
Глава id Software рассказал о скандале вокруг саундтрека DOOM Eternal
Глава id Software и исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Страттон детально рассказал о ситуации с некачественным саундтреком шутера и «конфликте» с Миком Гордоном.
Игромания.ру 14:37
Здоровье
В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение.
РБК 10:14
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Экономика
Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с гос-вом или богатейшими бизнесменами страны
Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с государством или богатейшими бизнесменами страны.
Эхо Москвы 10:00
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек
Ирина опубликовала снимок подросших дочек, рождение которых стало для нее самым прекрасным событием в ее жизни.
RuNews24.ru 02:30
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
Происшествия
На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
Религия
В Москве от коронавируса умер митрополит Иона
Вести.Ru 06:27
Общество
Роспотребнадзор не исключает продления режима самоизоляции до июня
Ограничительные меры, введенные ранее для предотвращения распространения пандемии COVID-19, могут быть продлены до начала июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в период праздничных дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
NewInform 02:59
Политика
Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием»
Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Газета.Ru 14:24
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15