Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиСмолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Также на своей странице в Instagram 29-летний футболист разместил фотографию с совместного отдыха на острове Сен-Барт в компании друзей.
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«Он знает, сколько ей?» Смолов подтвердил отношения с внучкой Ельцина

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29-летний Федор Смолов и 17-летняя внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева перестали скрывать роман

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Федор Смолов перестал скрывать отношения с внучкой Бориса Ельцина

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
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Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

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В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
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Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
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Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
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В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России

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Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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