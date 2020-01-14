Шоу-бизнес
РБКСМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
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В окружении Смолова прокомментировали слухи о свадьбе футболиста с внучкой Ельцина
Комсомольская правда04:30
Романтика на Карибах: Смолов сделал предложение руки и сердца внучке Ельцина
Телепрограммавчера в 16:28
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Происшествия
СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Общество
Жителей ДНР начали задерживать за отсутствие паспортов ДНР
Жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали задерживать за отсутствие паспортов непризнанного государства.
Здоровье
В Казани на треть превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу
На 33% зафиксировано превышение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казани.
Энергетика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Политика
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Политика
Лавров обвинил НАТО в уничтожении ливийской государственности
В 2011 году НАТО уничтожило государственность Ливии, заявил на пресс-конференции с коллегой из Шри-Ланки глава МИД России Сергей Лавров.
Армия и оружие
Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
Спорт
Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх
Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Наука
Композиты научились получать без автоклавов
Материаловеды из Массачусетского технологического института разработали способ получения композитов для аэрокосмической отрасли без использования огромных печей и сосудов высокого давления.
Происшествия
В Неаполе столкнулись поезда метро
Как сообщает городская транспортная компания, остановлено движение поездов на одной из трех, "жёлтой" ветке местного метро.
Происшествия
Расследовать стрельбу на Лубянке поручили генералу Уладиеву, занимавшемуся делом Гайзера
Помимо коррупционных дел Гайзера и Ходько, Уладиев расследовал также гибель в 2016 году 14 детей на карельском Сямозере.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева стала брюнеткой на одну ночь
На Старый Новый год известная блондинка Виктория Лопырева появилась Instagram с темным цветом волос.
Общество
Москвичам открыли доступ к электронным медкартам
На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Происшествия
В Перми экстренно приземлился самолёт из Красноярска
В Перми вынужденную посадку утром 14 января совершил лайнер, который следовал из Красноярска в Москву, сообщает издание «Коммерсантъ».
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда
Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Общество
На обучение российских госслужащих в 2020 году потратят 104 млн рублей
Власти России выделят 104 млн рублей на обучение более чем 14,8 тыс. российских государственных служащих в 2020 году.
Происшествия
На Урале пропавшую перед Рождеством школьницу нашли в компании мужчины
Пропавшую в Верхней Пышме 15-летнюю школьницу нашли в Екатеринбурге в компании мужчины.
Экономика
Цены на сигареты повышаются в России
Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Космос
Внутри орбиты Венеры впервые найден астероид
Дополнительные измерения подтвердили: 2020 AV2 движется только внутри орбиты Венеры. Это делает новый астероид уникальным.