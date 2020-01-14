Шоу-бизнес

РБКРБКСМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
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В окружении Смолова прокомментировали слухи о свадьбе футболиста с внучкой Ельцина

Комсомольская правда04:30

Романтика на Карибах: Смолов сделал предложение руки и сердца внучке Ельцина

Телепрограммавчера в 16:28

Стало известно о женитьбе Смолова на внучке Ельцина

Дни.ру01:28

СМИ: Федор Смолов планирует жениться на внучке Ельцина после ее 18-летия

Woman.ru01:02

29-летний Федор Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина

Вокруг ТВ00:24

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина

StarHit.ru02:00

«В школу не пойдем!» Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

7Дней.рувчера в 14:00
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Происшествия

СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале

Российская газета 04:05
Политика

Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным

Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 02:33
Общество

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
РБК 04:06
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
Общество

Жителей ДНР начали задерживать за отсутствие паспортов ДНР

Жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали задерживать за отсутствие паспортов непризнанного государства.
Lenta.ru 04:12
Здоровье

В Казани на треть превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

На 33% зафиксировано превышение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казани.
Казанские ведомости 04:26
Энергетика

На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Lenta.ru 04:41
Армия и оружие

В Госдуме ответили на претензии НАТО на размещение «Искандеров-М»

РИА Новости 04:05
Хоккей

Пять очков Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»

REGNUM 04:15
Политика

В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
РИА Новости 03:54
Политика

Лавров обвинил НАТО в уничтожении ливийской государственности

В 2011 году НАТО уничтожило государственность Ливии, заявил на пресс-конференции с коллегой из Шри-Ланки глава МИД России Сергей Лавров.
РБК 03:27
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК 00:06
Армия и оружие

Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

Актуальные Новости 00:54
Спорт

Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх

Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
ТАСС Спорт вчера в 16:47
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Наука

Композиты научились получать без автоклавов

Материаловеды из Массачусетского технологического института разработали способ получения композитов для аэрокосмической отрасли без использования огромных печей и сосудов высокого давления.
Индикатор 03:25
Происшествия

В Неаполе столкнулись поезда метро

Как сообщает городская транспортная компания, остановлено движение поездов на одной из трех, "жёлтой" ветке местного метро.
РИА Новости 03:56
Происшествия

Расследовать стрельбу на Лубянке поручили генералу Уладиеву, занимавшемуся делом Гайзера

Помимо коррупционных дел Гайзера и Ходько, Уладиев расследовал также гибель в 2016 году 14 детей на карельском Сямозере.
Первое антикоррупционное СМИ 03:02
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева стала брюнеткой на одну ночь

На Старый Новый год известная блондинка Виктория Лопырева появилась Instagram с темным цветом волос.
Телепрограмма 02:40
Общество

Москвичам открыли доступ к электронным медкартам

На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
Российская газета 02:59
Происшествия

По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы

Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Российская газета вчера в 13:19
Финансы

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Интерфакс 02:27
Происшествия

В Перми экстренно приземлился самолёт из Красноярска

В Перми вынужденную посадку утром 14 января совершил лайнер, который следовал из Красноярска в Москву, сообщает издание «Коммерсантъ».
REGNUM 00:15
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Общество

«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда

Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Российская газета вчера в 14:00
Общество

На обучение российских госслужащих в 2020 году потратят 104 млн рублей

Власти России выделят 104 млн рублей на обучение более чем 14,8 тыс. российских государственных служащих в 2020 году.
RT на русском 04:34
Происшествия

На Урале пропавшую перед Рождеством школьницу нашли в компании мужчины

Пропавшую в Верхней Пышме 15-летнюю школьницу нашли в Екатеринбурге в компании мужчины.
REGNUM 02:41
Экономика

Цены на сигареты повышаются в России

Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 20:05
Космос

Внутри орбиты Венеры впервые найден астероид

Дополнительные измерения подтвердили: 2020 AV2 движется только внутри орбиты Венеры. Это делает новый астероид уникальным.
Портал Поиск 04:46
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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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