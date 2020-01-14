Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuФедор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина

Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
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