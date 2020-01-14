Шоу-бизнес
Газета.RuФедор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина
Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
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В окружении Смолова прокомментировали слухи о свадьбе футболиста с внучкой Ельцина
Комсомольская правда04:30
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Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Авто
В Сети продают «Волгу» ГАЗ-3102 за 5 млн рублей
ГАЗ-3102 с пробегом в 10 километров продается в интернете за 5 000 000 рублей.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Футбол
Кике Сетьен сменит Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Новым тренером "Барселоны" станет 61-летний Энрике (Кике) Сетьян, который заменит на этом посту Эрнесто Вальверде.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ
Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Артемий Панарин.
Общество
Самое страшное впереди: магма движется к кратеру вулкана на Филиппинах
Вулкан Тааль на филиппинском острове Лусон произвел второй выброс пепла. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Общество
Синоптик пообещал россиянам теплую весну
Весна 2020 года будет теплее, чем положено по климатической норме.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Политика
В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
Экономика
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Биатлон
Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал ситуацию вокруг возможного выступления Евгении Павловой на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Гаджеты
Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года
Известный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на YouTube уже перевалило за 5 млн, подвёл свои итоги прошедшего года.
Армия и оружие
Минобороны показало боевые учения «Искандеров»
Боевые учения ракетчиков и зенитчиков Центрального военного округа, в которых участвовали около 25 тысяч служащих, показали в Министерстве обороны.
Происшествия
Девять человек получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в Киеве
В результате прорыва теплотрассы в Киеве девять человек получили ожоги, передает 13 января агентство УНИАН со ссылкой на заявление председателя городской администрации Петра Пантелеева.
Общество
Кудрин оценил объемы коррупции в России в триллионы рублей
Ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей.
Хоккей
«Сибирь» победила «Куньлунь» в матче КХЛ, отыгравшись с 0:3
Экономика
Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна
Минсельхоз готовит постановление правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России.
Общество
Королева красоты упала на сцене и потеряла бюстгальтер
Победительница конкурса «Мисс Бельгия-2020» споткнулась и потеряла бюстгальтер в прямом эфире. Об этом сообщает издание The Mirror.
Шоу-бизнес
Певица Валерия ответила на требование уехать из России
Певица Валерия ответила на требование подписчицы в Instagram покинуть Россию навсегда.
Футбол
Двое игроков «Мордовии» переходят в «Армавир»
Как стало известно matchtv.ru, полузащитник Александр Джумаев и нападающий Виктор Сергеев переходят из «Мордовии» в «Армавир».
Политика
Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами
«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.