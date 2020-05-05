с чего всё началось

Отмечается, что по возвращении в Испанию российский форвард дал эксклюзивное интервью испанским СМИ, в котором отметил, что хотел бы остаться в "Сельте" на следующий сезон. Ранее сообщалось, что Смолов во время карантина покинул Испанию и вернулся в Россию.

Политика Зеленский обновил состав делегации в контактной группе по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото. 9

Общество Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. 111

Политика Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России. 1,7K

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,8K

Политика Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку «6 мая, состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос – о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении. 67

Общество Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара. 6

Общество В США прогнозируют удвоение числа жертв коронавируса Ранее Дональд Трамп в своем очередном прогнозе сказал, что в стране могут умереть 100 тысяч человек с коронавирусом. 350

Общество В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. 275

Авто За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля Если в США или России дела с продажей новых машин из-за пандемии коронавируса идут плохо, то есть страна, где в прошлом месяце не продали ни одного автомобиля. 21

Политика Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook. 833

Экономика ФАС разрешила регионам отменять электрички Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам либо сокращать число электричек, либо пересматривать тарифы перевозок. 2

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 6,2K

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала. 30