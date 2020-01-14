Шоу-бизнес

Российская газетаРоссийская газетаФедор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина. О романе известного футболиста и 17-летней Марии Юмашевой стало известно совсем недавно, после того, как он разместил совместные фотографии с отдыха.
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Федор Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина

StarHit.ru02:00

Представитель футболиста Смолова прокомментировала информацию о его «свадьбе» со внучкой Ельцина

ТК Звезда04:24

В окружении Смолова прокомментировали слухи о свадьбе футболиста с внучкой Ельцина

Комсомольская правда04:30

«Нет такой информации»: PR-директор Смолова не подтвердила скорую женитьбу футболиста

Телепрограмма06:49

Стало известно о женитьбе Смолова на внучке Ельцина

Дни.ру01:28

СМИ: Федор Смолов планирует жениться на внучке Ельцина после ее 18-летия

Woman.ru01:02

«В школу не пойдем!» Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

7Дней.рувчера в 14:00
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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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