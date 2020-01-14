Шоу-бизнес
Российская газетаФедор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина. О романе известного футболиста и 17-летней Марии Юмашевой стало известно совсем недавно, после того, как он разместил совместные фотографии с отдыха.
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В окружении Смолова прокомментировали слухи о свадьбе футболиста с внучкой Ельцина
Комсомольская правда04:30
Романтика на Карибах: Смолов сделал предложение руки и сердца внучке Ельцина
Телепрограммавчера в 16:28
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Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Армия и оружие
Перемирие в Донбассе не состоялось. Ждем следующего. Вечный Минск
Если верить отчету ОБСЕ, в начале 2020 года количество нарушений огня снизилось, в сравнении с декабрем, более чем в два раза, но перемирием это не назовешь.
Политика
Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия.
Политика
Зеленский уволил жену Порошенко и поставил на её место свою супругу
Место Марины Порошенко в совете по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» займёт супруга президента Украины Владимира Зеленского.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето про ученого-вампира
Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето.
Происшествия
В больнице рассказали о состоянии выпавшей из окна фотомодели Пунтус
Стало известно о состоянии фотомодели Ксении Пунтус, которая в воскресенье выпала из окна дома в столице.
Здоровье
Более 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в 2019 году
"Диспансеризацию прошли свыше 1,4 млн человек, что составляет более 100% от годового плана", - говорится в сообщении.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Общество
В Госдуме захотели видеть Путина на Мавзолее
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил перестать завешивать Мавзолей Владимира Ленина праздничными баннерами во время парада в честь Дня Победы и возвести на нем трибуну для президента России Владимира Путина и других гостей.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple использовать USB-C в iPhone
Члены Европейского парламента аргументируют принятие единого стандарта зарядки тем, что наличие различных стандартов зарядки приводит к увеличению технологического мусора, а пользователям приходится путаться в огромном количестве различных проводов.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Общество
Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ
Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Авто
Maserati выпустит 100 машин в исполнении Royale
Изначально компания Maserati планировала выпустить 120 таких машин, но с 1986 по 1990 год был сделан лишь 51 экземпляр.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Путешествия
Предсказано появление очередей при заселении в турецкие отели
В отелях Турции предсказали появление очередей при заселении из-за ужесточения контроля за соблюдением отельерами закона о персональных данных.
Происшествия
Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области
Вокалист и клавишник рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области.
Происшествия
Российский турист в Таиланде впал в кому после падения
Турист из России впал в кому после падения с четвертого этажа отеля в Патонге на острове Пхукет.
Происшествия
СК завел дело после смерти раненного мужчиной ребенка на Урале
Дело возбуждено по п. «и» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), его расследование взяли на контроль в главном управлении СК.
Армия и оружие
Катастрофа украинского Boeing: нельзя забывать, кто сделал первый выстрел
Показалось, что как когда-то сараевский, багдадский выстрел Трампа дал начало большой войне.
Общество
Суд обязал Telegram предоставить SEC информацию о банковских операциях
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал Telegram Group Inc. и ее дочернюю структуру TON Issuer Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) информацию о банковских операциях, совершенных после привлечения $1,7 млрд в ходе ICO.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Путешествия
АТОР составила рейтинг самых дорогих туров прошлого года
Туроператоры назвали самые дорогие путевки, приобретенные путешественниками в прошлом году, сообщает АТОР.
Общество
Nissan не планирует выходить из альянса с Renault и Mitsubishi
Японский автомобильный концерн Nissan не планирует выходить из альянса с Renault и Mitsubishi.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Якобы врачи выписали актрису, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным, сообщает «Свободная пресса».
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Общество
Протестующие против продажи земли перекрыли движение в центре Киева
17 декабря в Киеве у здания Верховной рады прошли акции протеста против открытия рынка земли на Украине, передавал телеканал «112 Украина».
Футбол
«Рубин» показал первую тренировку на сборах под руководством Слуцкого
Казанский «Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Леонида Слуцкого.