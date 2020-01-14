Шоу-бизнес

Российская газетаРоссийская газетаФедор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина. О романе известного футболиста и 17-летней Марии Юмашевой стало известно совсем недавно, после того, как он разместил совместные фотографии с отдыха.
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Представитель футболиста Смолова прокомментировала информацию о его «свадьбе» со внучкой Ельцина

ТК Звезда04:24

Стало известно о женитьбе Смолова на внучке Ельцина

Дни.ру01:28

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина

StarHit.ru02:00

В окружении Смолова прокомментировали слухи о свадьбе футболиста с внучкой Ельцина

Комсомольская правда04:30

СМИ: Федор Смолов планирует жениться на внучке Ельцина после ее 18-летия

Woman.ru01:02

Романтика на Карибах: Смолов сделал предложение руки и сердца внучке Ельцина

Телепрограммавчера в 16:28

«В школу не пойдем!» Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

7Дней.рувчера в 14:00
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РБК 06:19
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Место Марины Порошенко в совете по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» займёт супруга президента Украины Владимира Зеленского.
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Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето про ученого-вампира

Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето.
It`s My City 05:32
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В больнице рассказали о состоянии выпавшей из окна фотомодели Пунтус

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Lenta.ru 04:44
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Lenta.ru 02:57
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Более 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в 2019 году

"Диспансеризацию прошли свыше 1,4 млн человек, что составляет более 100% от годового плана", - говорится в сообщении.
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Авто

АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
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Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

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Общество

Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ

Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
РБК 05:25
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Изначально компания Maserati планировала выпустить 120 таких машин, но с 1986 по 1990 год был сделан лишь 51 экземпляр.
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Шоу-бизнес

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Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Путешествия

Предсказано появление очередей при заселении в турецкие отели

В отелях Турции предсказали появление очередей при заселении из-за ужесточения контроля за соблюдением отельерами закона о персональных данных.
Lenta.ru 03:58
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Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области

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РБК 05:00
Происшествия

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СК завел дело после смерти раненного мужчиной ребенка на Урале

Дело возбуждено по п. «и» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), его расследование взяли на контроль в главном управлении СК.
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Армия и оружие

Катастрофа украинского Boeing: нельзя забывать, кто сделал первый выстрел

Показалось, что как когда-то сараевский, багдадский выстрел Трампа дал начало большой войне.
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Общество

Суд обязал Telegram предоставить SEC информацию о банковских операциях

Суд Южного округа Нью-Йорка обязал Telegram Group Inc. и ее дочернюю структуру TON Issuer Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) информацию о банковских операциях, совершенных после привлечения $1,7 млрд в ходе ICO.
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Происшествия

Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям

Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
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Японский автомобильный концерн Nissan не планирует выходить из альянса с Renault и Mitsubishi.
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Шоу-бизнес

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В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
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Протестующие против продажи земли перекрыли движение в центре Киева

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«Рубин» показал первую тренировку на сборах под руководством Слуцкого

Казанский «Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Леонида Слуцкого.
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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