Общество

Lenta.ruLenta.ruФедору Добронравову разрешили въезд на Украину

Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины. Соответствующий запрет был отменен еще в июне 2019 года Службой безопасности Украины (СБУ), пишет агентство «Украинские новости».
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