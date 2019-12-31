Общество
Lenta.ruФедору Добронравову разрешили въезд на Украину
Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины. Соответствующий запрет был отменен еще в июне 2019 года Службой безопасности Украины (СБУ), пишет агентство «Украинские новости».
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Футбол
Чалов входит в шорт-лист «Брайтона»
21-летний россиянин входит в шорт-лист трансферных целей клуба АПЛ.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Армия и оружие
Минобороны РФ отреагировало на гибель иранского генерала Сулеймани
Ранее президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и «сокрушительный ответ» на гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате авиаудара Пентагона вблизи международного аэропорта Багдада.
Игры
Sony анонсировала бесплатные игры на PlayStation Plus в январе
Компания Sony анонсировала бесплатные игры на сервисе PlayStation Plus в январе.
Происшествия
Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске
На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки, хотя женщина держала ребенка.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Технологии
Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.
Космос
Самые интересные астрономические открытия, события и фотографии 2019 года по версии Ин-Спейс
Самые интересные открытия и важные события 2019 года Обнаружена странная гигантская планета, «не похожая ни на одну другую» Наблюдая на протяжении нескольких лет за «колебаниями» звезды в направлении созвездия Девы, астрономы открыли очень необычную гигантскую экзопланету, которая вращается вокруг нее по крайне продолжительной и вытянутой орбите.
Общество
В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности
Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Футбол
Нападающий «Генгама» Жулан погиб в ДТП
Здоровье
На Кубани переоснастили 36 детских больниц и поликлиник
Как сообщили в Минздраве края, поставлено почти 340 единиц оборудования: 43 аппарата УЗИ, шесть рентген-аппаратов, 69 единиц лабораторного и 155 офтальмологического оборудования.
Общество
Украинский суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру и экс-главе НБУ Сергею Арбузову в виде содержания под стражей.
Культура
Жэньминь жибао (Китай): Россия – страна «пера и меча» (Жэньминь жибао)
Россию называют страной «пера и меча», глубина смысла этой метафоры в полной мере отражена в русской культуре, ярким примером которой является творчество Александра Сергеевича Пушкина.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Шоу-бизнес
Годовалые дети Пугачевой и Галкина произвели фурор в Сети
Видео с гуляющими «щекастыми пупсами», как Лизу и Гарри назвали фанаты, произвело настоящий фурор в Сети.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Армия и оружие
Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»
Президент США Дональд Трамп назвал генерала КСИР Касема Сулеймани "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Футбол