Общество

Lenta.ruLenta.ruФедору Добронравову разрешили въезд на Украину

Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины. Соответствующий запрет был отменен еще в июне 2019 года Службой безопасности Украины (СБУ), пишет агентство «Украинские новости».
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Представитель Добронравова ответил на снятие запрета на посещение Украины

РБК11:35

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Lenta.ru11:20

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову

РИА Новости09:38

СБУ исключила Федора Добронравова из «черного списка»

Вести.Ru10:25

СБУ отменила запрет на въезд актеру Федору Добронравову

Московский Комсомолец10:00

СБУ отменила запрет на въезд актеру Фёдору Добронравову

НТВ09:56

Федору Добронравову открыли Украину

Телеканал 360°11:11
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Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 12:50
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Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Армия и оружие

Иранский генерал Сулеймани убит в результате авиаудара США по Багдаду

По данным ряда СМИ, 62-летний военачальник погиб в результате ракетного обстрела территории близ международного аэропорта в Багдаде.
Mil.Press Военное вчера в 23:20
Политика

Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском 12:20
Финансы

Рубль укрепился относительно доллара и евро

Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля. На 43 копейки до 69,04 рубля снизился курс евро.
Мой Брянск 03:24
Шоу-бизнес

Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа

Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.
Wday.ru 02:15
Здоровье

Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
РИА Новости 12:01
Происшествия

В СК назвали возможную причину гибели семьи при пожаре в Подольске

RT на русском 12:43
Армия и оружие

Пороховая бочка Трампа: убийство генерала Сулеймани всколыхнуло мир

"Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - пояснил Байден.
РЕН ТВ 03:05
Армия и оружие

Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Российская газета 12:52
Гаджеты

Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России

Фото: Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 6, 7-дюймовым экраном с разрешением FullHD +, тройной основной камерой с широкоугольным, стандартным и марообъективами (разрешение 48 Мп), а также фронтальной на 43 Мп (она врезана посредине в верхнюю часть матрицы).
Российская газета 12:09
Футбол

Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»

По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 13:42
Энергетика

Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
РИА Новости 06:15
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного

В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.
Актуальные Новости вчера в 05:19
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Общество

Усманов рассказал о своих возможных наследниках

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
РИА Новости 12:31
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 01 января в 08:45
Армия и оружие

В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
RT на русском 10:52
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
BFM.ru 08:41
Спорт

Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Газета.Ru 11:25
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ

РИА Новости 11:35
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Происшествия

Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков

Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
Украина.ру 10:42
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
РБК 11:49
Армия и оружие

Башар Асад прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Ранее Пентагон сообщил, что в ходе операции в окрестностях Багдада американскими военными был ликвидирован генерал Сулеймани.
Российская газета 12:59
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Футбол

Ибрагимович: в 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своём возвращении в клуб.
Чемпионат 06:47
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Фёдор Добронравов
Советский и российский актёр театра и кино, кинопродюсер. Народный артист Российской Федерации.
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