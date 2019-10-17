Политика
Газета.RuФедотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Федотов вскоре может покинуть должность главы СПЧ в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет.
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с чего всё началось
Президент Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов скоро может оставить этот пост в связи с достижением предельного возраста для госслужбы, сообщил источник "Интерфакса". По его сведениям, претензий к работе Федотова у Кремля нет.Интерфакс06:08
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