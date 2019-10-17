Президент Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов скоро может оставить этот пост в связи с достижением предельного возраста для госслужбы, сообщил источник "Интерфакса". По его сведениям, претензий к работе Федотова у Кремля нет.

с чего всё началось

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Федотов вскоре может покинуть должность главы СПЧ в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. В сентябре правозащитнику исполнилось 70 лет.

Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ

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