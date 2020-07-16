Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportФедотов назвал место изоляции футболистов «Сочи»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов рассказал, где проходят изоляцию игроки клуба. Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ». По его словам, речь идет об отдельном месте, где команде выделили целый этаж.
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Главный тренер «Сочи»: «Почему бы не перенести матч с „Тамбовом“ на резервный день? Но мы не настаиваем»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуации с 9 заболевшими коронавирусом игроками команды накануне матча с «Тамбовом». Сегодняшнюю встречу 29-го тура Тинькофф РПЛ отменили.
Спорт-Экспрессвчера в 09:18

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Федотов назвал место изоляции футболистов «Сочи»

ProstoProSport03:39

Главный тренер «Сочи»: «Почему бы не перенести матч с „Тамбовом“ на резервный день? Но мы не настаиваем»

Спорт-Экспрессвчера в 09:18

Тренер «Сочи»: Можно перенести матч с «Тамбовом» на резервный день

LiveSport.ruвчера в 12:41

Главный тренер «Сочи»: почему бы не перенести матч с «Тамбовом»?

РИА Новостивчера в 10:24

Федотов: Почему бы не перенести игру с «Тамбовом» на резервный день?

Нева Спортвчера в 09:57

Главный тренер «Сочи» предложил перенести матч с «Тамбовом» на резервную дату

Metaratingsвчера в 09:40

Федотов назвал место, где изолировали игроков «Сочи»

Евро-футбол.рувчера в 16:21
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Армия и оружие

«Взять в клещи» над морем. Чем вооружена авиация российского флота

ТАСС 04:00
Здоровье

На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков

Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
6K
Общество

В России за сутки выявлено 6406 заразившихся коронавирусом

За последние сутки зарегистрировано 6406 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 6428 человек.
Коммерсантъ 03:33
4
Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК вчера в 16:19
368
Общество

«Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды

Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены.
РБК 00:55
30
Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
Советский спорт вчера в 17:17
Происшествия

На Сахалине в вахтовом посёлке мужчину убило крышкой буровой установки

Мужчина производил сварочные работы буровой установки. Её крышку вырвало давлением и она ударила сварщика по голове.
REGNUM 03:53
Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 349 случаев коронавируса

Уральский меридиан вчера в 03:37
1,4K
Игры

Разработчики Cyberpunk 2077 внесли изменения в механику взлома

Согласно статье в последнем номере журнала GameStar, разработчики внесли некоторые изменения в механику.
Srnsk вчера в 11:42
1
Происшествия

Адвокат рассказал о семи уголовных делах в отношении основателя «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет расследует семь уголовных дел в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
ТАСС 03:28
Шоу-бизнес

Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
3
Экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
17
Политика

Лайчак: следующая встреча лидеров Сербии и Косово состоится в сентябре

Брюссель, 17 июля 2020, 06:38 — REGNUM Специальный представитель Европейского Союза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 16 июля заявил, что следующий раунд переговоров на высоком уровне между Сербией и Косово состоится в сентябре.
REGNUM вчера в 23:38
Политика

Зеленский назвал Украину «надежным» партнером следствия по делу MH17

Зеленский отметил, что Киев за то время, в течение которого продолжается работа следствия по этому инциденту, продемонстрировал себя в качестве "надежного" партнера, стремящегося установить "правду".
ПолитРоссия 04:23
2
Политика

Конгрессмен США подготовит законопроект против «российских хакеров»

Законопроект против "российских хакеров" появится в ближайшее время.
Народные новости 04:16
60
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
97
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

Центральный банк (ЦБ) России аннулировал лицензии сразу двух кредитно-финансовых организаций - банка "Кузнецкий Мост" и Проминвестбанка.
Российская газета 04:05
8
Происшествия

Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
REGNUM 01:38
9
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
165
Футбол

ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти в матче ЧР по пляжному футболу

ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости вчера в 14:39
Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
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Культура

В Перми отменили Дягилевский фестиваль из-за пандемии коронавируса

Руководство Дягилевского фестиваля приняло решение отказаться от его проведения в августе, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.
Пермский интернет-журнал Звезда 02:51
Здоровье

Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

РИА Новости вчера в 23:12
38
Культура

Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем

РИА Новости 03:54
Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

Элла Памфилова, являющаяся главным представителем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, прокомментировала выбранную дату для единого дня голосования.
CT news вчера в 20:03
612
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Известия вчера в 16:07
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Владимир Валентинович Федотов
Футболист
Советский и российский футболист. Тренер. Является главным тренером футбольного клуба «Сочи».
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