Коронавирус
ProstoProSportФедотов назвал место изоляции футболистов «Сочи»
Наставник «Сочи» Владимир Федотов рассказал, где проходят изоляцию игроки клуба. Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ». По его словам, речь идет об отдельном месте, где команде выделили целый этаж.
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Главный тренер «Сочи»: «Почему бы не перенести матч с „Тамбовом“ на резервный день? Но мы не настаиваем»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуации с 9 заболевшими коронавирусом игроками команды накануне матча с «Тамбовом». Сегодняшнюю встречу 29-го тура Тинькофф РПЛ отменили.Спорт-Экспрессвчера в 09:18
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Главный тренер «Сочи»: «Почему бы не перенести матч с „Тамбовом“ на резервный день? Но мы не настаиваем»
Спорт-Экспрессвчера в 09:18
Главный тренер «Сочи» предложил перенести матч с «Тамбовом» на резервную дату
Metaratingsвчера в 09:40
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Здоровье
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Общество
В России за сутки выявлено 6406 заразившихся коронавирусом
За последние сутки зарегистрировано 6406 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 6428 человек.
Коммерсантъ 03:33
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Общество
«Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды
Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены.
РБК 00:55
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
Советский спорт вчера в 17:17
Происшествия
На Сахалине в вахтовом посёлке мужчину убило крышкой буровой установки
Мужчина производил сварочные работы буровой установки. Её крышку вырвало давлением и она ударила сварщика по голове.
REGNUM 03:53
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 349 случаев коронавируса
Уральский меридиан вчера в 03:37
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 внесли изменения в механику взлома
Согласно статье в последнем номере журнала GameStar, разработчики внесли некоторые изменения в механику.
Srnsk вчера в 11:42
Происшествия
Адвокат рассказал о семи уголовных делах в отношении основателя «Омбудсмена полиции»
Следственный комитет расследует семь уголовных дел в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
ТАСС 03:28
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
Политика
Лайчак: следующая встреча лидеров Сербии и Косово состоится в сентябре
Брюссель, 17 июля 2020, 06:38 — REGNUM Специальный представитель Европейского Союза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 16 июля заявил, что следующий раунд переговоров на высоком уровне между Сербией и Косово состоится в сентябре.
REGNUM вчера в 23:38
Политика
Зеленский назвал Украину «надежным» партнером следствия по делу MH17
Зеленский отметил, что Киев за то время, в течение которого продолжается работа следствия по этому инциденту, продемонстрировал себя в качестве "надежного" партнера, стремящегося установить "правду".
ПолитРоссия 04:23
Политика
Конгрессмен США подготовит законопроект против «российских хакеров»
Законопроект против "российских хакеров" появится в ближайшее время.
Народные новости 04:16
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Центральный банк (ЦБ) России аннулировал лицензии сразу двух кредитно-финансовых организаций - банка "Кузнецкий Мост" и Проминвестбанка.
Российская газета 04:05
Происшествия
Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара
Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
REGNUM 01:38
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти в матче ЧР по пляжному футболу
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости вчера в 14:39
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Культура
В Перми отменили Дягилевский фестиваль из-за пандемии коронавируса
Руководство Дягилевского фестиваля приняло решение отказаться от его проведения в августе, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.
Пермский интернет-журнал Звезда 02:51
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
РИА Новости вчера в 23:12
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем
РИА Новости 03:54
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
Элла Памфилова, являющаяся главным представителем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, прокомментировала выбранную дату для единого дня голосования.
CT news вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07