Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуации с 9 заболевшими коронавирусом игроками команды накануне матча с «Тамбовом». Сегодняшнюю встречу 29-го тура Тинькофф РПЛ отменили.

с чего всё началось

Наставник «Сочи» Владимир Федотов рассказал, где проходят изоляцию игроки клуба. Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ». По его словам, речь идет об отдельном месте, где команде выделили целый этаж.

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