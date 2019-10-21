Политика

Lenta.ruLenta.ruВалерий Фадеев назначен главой СПЧ

Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте организации в понедельник, 21 октября.
Читать в источнике
Комментировать88
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин исключил
 из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости14:28

Подробнее о событии

Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ

RT на русском13:57

Путин сменил главу СПЧ

Интерфакс13:56

Общественная палата изберет своего нового председателя на заседании в начале декабря

ТАСС14:32

Путин ввел Вышинского в состав СПЧ

РБК14:17

Новым председателем СПЧ назначен Фадеев

Известия14:24

Валерий Фадеев возглавил СПЧ

Коммерсантъ13:55

Фадеев порекомендовал на должность врио главы ОП своего первого заместителя

РИА Новости14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 08:29
Общество

Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Гаджеты

Huawei выпустит планшет, похожий на iPad Pro

Вести.Хайтек 06:25
Армия и оружие

В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»

В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Кино

Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru 14:25
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 06:53
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости 14:07
Теннис

Медведев, Хачанов и Рублев вошли в сборную России на Кубок Дэвиса

Российские теннисисты Даниил Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (22) вошли в сборную России.
МК-Спорт 13:57
Общество

Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины

Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета 14:00
Здоровье

Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды

Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.
Дни.ру 18 октября в 17:45
Кино

Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов

Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Экономика

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.
РБК 14:17
Армия и оружие

В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru 01:58
Авто

Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям

С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.
Автоновости дня 05:48
Финансы

«Траст» оценил требования к «Открытие холдингу» в 450 млрд рублей

Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», «Рост банком», и облигаций «Открытие холдинга» на балансе банка, пояснил представитель банка.
Ведомости 10:20
Политика

Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения

Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 21:42
Здоровье

Эксперты выяснили, чем грозит полный отказ от сахара

Эксперты рассказали, чем человеку грозит полный отказ от сахара.
Актуальные Новости 19 октября в 18:11
Происшествия

После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ

После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
РИА Новости 12:54
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Гаджеты

Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11

Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
iReactor вчера в 02:32
Политика

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен

Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
Вести.Ru 13:49
Политика

Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу

Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
ТАСС 10:58
Происшествия

Автор LinguaLeo пройдёт лечение в психиатрическом стационаре

RT на русском 12:39
Общество

В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет

В результате понедельник, 21 октября, стал самым теплым за 70 лет.
Российская газета 12:54
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Общество

Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу

29-летняя Дженнифер Лоуренс официально вышла замуж за 34-летнего директора арт-галереи Кука Марони в сентябре этого года.
StarHit.ru вчера в 03:00
Здоровье

Медики предупредили о надвигающейся магнитной буре

На Землю надвигается магнитная буря, которая может негативно сказаться на здоровье людей.
Территория новостей 10:23
Авто

Южная Корея создает новую десантно-штурмовую амфибию KAAV II

Техника получила обозначение КААV II (корейская десантно-штурмовая машина-амфибия 2-го поколения).
Военное обозрение вчера в 02:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Секретарь Общественной палаты России VI состава с 19 июня 2017 года. В журналистском сообществе известен как главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий программ «Первого канала», в том числе итогового воскресного выпуска программы «Время».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное