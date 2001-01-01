Футбол

ЧемпионатЧемпионатФедотов: просматривается желание утопить «Оренбург» руками Казарцева

Невозможно поверить, что предвзятой работы Казарцева не видит его руководитель, глава ДСИ Александр Егоров. Однако легко и чётко просматривается желание утопить «Оренбург» руками Казарцева.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Федотов: просматривается желание утопить «Оренбург» руками Казарцева

Чемпионат05:06

Федотов: Легко и чётко просматривается желание утопить «Оренбург» руками Казарцева

Нева Спорт05:58

Федотов считает, что судья Казарцев специально засуживает «Оренбург»

News.ru05:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Политика

Евросоюз готов предоставить Лондону новую отсрочку по Brexit, — Times

Предполагается, что новый дедлайн будет плавающим: если британский парламент согласует сделку ранее, то Лондон сможет покинуть ЕС и в 2019 году.
Rusvesna.su 04:38
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

Lenta.ru 02:53
Общество

Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции

РИА Новости 05:37
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
РИА Новости 05:49
Футбол

Слуцкий назвал дебилами руководство «Ротора»

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий назвал дебилами руководство волгоградского "Ротора".
Газета.Ru 05:22
Общество

Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА

Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».
Рамблер 06:21
Экономика

Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы

Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Известия 04:15
Армия и оружие

В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Принц Гарри впервые рассказал о сложных отношениях с братом Уильямом

Из слов самого принца стало ясно, что отношения братьев действительно находятся далеко не на пике.
Пятый канал 06:47
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Кино

«Ощущается как фильмы»: первые отзывы на «Мандалорца»

Первый сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ только 12 ноября, но в сети уже стали появляться первые отзывы журналистов о сериале по «Звёздным войнам» от Джона Фавро.
Мир фантастики вчера в 08:29
Политика

Американский сенатор предложил наказать Россию из-за решения Трампа

Американский сенатор-демократ Боб Менендес предложил ввести санкции против России и Турции после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.
Международная жизнь 05:39
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 02:03
Футбол

Столыпин: драку в матче «Оренбурга» с «Крыльями» спровоцировал судья

Судье нужно было увереннее и жёстче принимать своё решение, а он побежал к боковому арбитру и спровоцировал драку, — сказал Столыпин ТАСС.
News.ru вчера в 07:50
Происшествия

Полиция задержала 28 человек на концерте «Алисы» в Череповце

Известия 07:01
Экономика

В ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 21 октября прокомментировали сообщения о грядущих сокращениях в 2020 году.
Известия 05:49
Игры

Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото

3DNews 19 октября в 15:08
Политика

Эрдоган предпримет «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предпринять необходимые шаги по ситуации на севере Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
DP.RU 06:52
Авто

Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России

Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
Коммерсантъ 06:43
Политика

Кадыров пообещал навести порядок в Сирии

Lenta.ru вчера в 15:44
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Общество

Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины

На Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС) не построены сооружения, предусматривающие ее устойчивость, это может привести к катастрофе, заявил в Совете Федерации руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
РИА Новости 05:53
Общество

Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 07:10
Гаджеты

Xiaomi представит 10 смартфонов с поддержкой 5G в 2020 году

Актуальные Новости вчера в 19:11
Политика

Лукашенко рассказал, что спасло союз Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.
RT на русском 05:20
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском вчера в 08:27
Шоу-бизнес

Максим Галкин присоединился к насмешкам над Ларисой Гузеевой

Bimru.ru 02:15
Авто

АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line

Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». В сезоне 2019/2020 выступает в первенстве ПФЛ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное