Футбол
РИА НовостиФедотов: работу Казарцева пусть оценивают компетентные органы
Работу главного арбитра матча чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и самарскими "Крыльями Советов" Василия Казарцева должны оценить компетентные органы, которые отвечают за судейство, считает главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов.
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Федотов: сказали: «Иди разбирайся с Божовичем лично». Это слова главного судьи
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