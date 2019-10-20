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Работу главного арбитра матча чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и самарскими "Крыльями Советов" Василия Казарцева должны оценить компетентные органы, которые отвечают за судейство, считает главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов.
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