Футбол
РИА НовостиФедотов: работу Казарцева пусть оценивают компетентные органы
Работу главного арбитра матча чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и самарскими "Крыльями Советов" Василия Казарцева должны оценить компетентные органы, которые отвечают за судейство, считает главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов.
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Федотов: сказали: «Иди разбирайся с Божовичем лично». Это слова главного судьи
Чемпионатвчера в 08:08
Владимир Федотов: «С товарищем Казарцевым пусть разбираются компетентные органы»
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Федотов: «Главный арбитр сказал мне, чтобы я лично пошел разбираться с Божовичем»
Sport24.ruвчера в 08:42
Федотов: «Мне сказали, иди разбирайся с Божовичем сам лично, вот слова главного судьи»
Евро-футбол.рувчера в 08:40
Владимир Федотов: Судья удалил меня, а потом сказал, чтобы я сам разбирался с Божовичем
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