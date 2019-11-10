Футбол
Спорт-ЭкспрессФедотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой»
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против "Уфы" (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.
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Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли собаку из ледяного озера
В Екатеринбурге строители спасли собаку из ледяного озера Шарташ. Для этого они применили спецтехнику.
Твой Континент 03:08
Политика
Глава МИД Германии заявил, что без США Европа не сможет защитить себя
Хайко Маас заявил, что сомневается в способности Европы защитить себя без помощи США.
Ореанда-Новости 04:55
Происшествия
Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО
Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Невские Новости вчера в 15:36
Политика
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины
RT на русском 03:13
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградил Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного.
RT на русском 09:14
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Единоборства
Российский боец Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Келвина Кэттера.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Политика
Польша передала Мазура украинскому консульству
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что задержанный в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур на время рассмотрения дела об экстрадиции передан на поруки консулу Украины.
RT на русском 08:59
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.
Газета.Ru 06:49
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Арсеналом»
Петербургский "Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в матче 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:53
Армия и оружие
Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Красная весна вчера в 07:08
Политика
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Общество
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации
Российская газета 07:13
Фигурное катание
Загитова рассказала о любимом японском блюде
В сети появился отрывок интервью Алины Загитовой для японского телевидения: фигуристка рассказала репортерам о том, какое блюдо является ее любимым и каковы ее мысли по поводу открытия японского ресторана в России.
Нева Спорт 07:21
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Теннис
Медведев поборется за победу на итоговом турнире ATP в Лондоне
В воскресенье в Лондоне стартует итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), участие в котором примет четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
РИА Новости вчера в 16:20
Происшествия
Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.
РБК 05:35
Космос
Россия начала подготовку миссии для полёта на Юпитер
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным проектам и науке Александр Блошенко заявил, что в ближайшее время возможно возобновление проекта по запуску межпланетных станций к спутникам Юпитера.
Ferra вчера в 08:21
Армия и оружие
Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море
Новейший российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.
RT на русском 08 ноября в 10:42
Авто
Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Оказывается, в месторасположении бензобака в автомобилях тоже есть своя логика, которая зависит от марки, страны эксплуатации и других факторов.
Автоновости дня 05:40