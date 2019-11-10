Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против "Уфы" (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.

Федотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой»

Общество Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Происшествия В Екатеринбурге строители спасли собаку из ледяного озера В Екатеринбурге строители спасли собаку из ледяного озера Шарташ. Для этого они применили спецтехнику.

Происшествия Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.

Политика Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Общество Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного Путин сообщил, что наградил Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного.

Единоборства Российский боец Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Келвина Кэттера.

Политика Польша передала Мазура украинскому консульству Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что задержанный в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур на время рассмотрения дела об экстрадиции передан на поруки консулу Украины.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Политика Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.

Общество Стало известно о переносе климатической зимы в Москве Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.

Хоккей Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Спорт В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака» Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.

Политика Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

Фигурное катание Загитова рассказала о любимом японском блюде В сети появился отрывок интервью Алины Загитовой для японского телевидения: фигуристка рассказала репортерам о том, какое блюдо является ее любимым и каковы ее мысли по поводу открытия японского ресторана в России.

Общество Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Теннис Медведев поборется за победу на итоговом турнире ATP в Лондоне В воскресенье в Лондоне стартует итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), участие в котором примет четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Происшествия Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.

Космос Россия начала подготовку миссии для полёта на Юпитер Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным проектам и науке Александр Блошенко заявил, что в ближайшее время возможно возобновление проекта по запуску межпланетных станций к спутникам Юпитера.

Армия и оружие Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море Новейший российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.