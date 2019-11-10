Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против "Уфы" (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.

Федотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой»

Общество Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Политика Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Политика Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.

Общество Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Общество В России установили размеры пособий по безработице на 2020 год На официальном портале правовой информации опубликовали документ, согласно которому пособие по безработице в России на 2020 год останется на прежнем уровне.

Политика Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

Общество Писатели опубликовали заявление в поддержку профессора ВШЭ Гусейнова Писатели, переводчики и журналисты из ассоциации "Свободное слово" подписали открытое письмо в поддержку профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который ранее негативно высказался в адрес русского языка.

Шоу-бизнес Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Хоккей Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

Происшествия Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.

Происшествия Турист погиб при сходе лавины в Хакасии В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.