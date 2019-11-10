Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФедотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой»

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против "Уфы" (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.
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«Оренбург» — «Уфа» — 0:0, спорные решения судьи Вилкова

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