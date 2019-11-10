Футбол
Спорт-ЭкспрессФедотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой»
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против "Уфы" (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.
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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
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Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
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Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу
Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.
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Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
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Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
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RT на русском вчера в 13:26
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
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Стало известно, как будут выглядеть новые поезда в Крым
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 23:06
Общество
В России установили размеры пособий по безработице на 2020 год
На официальном портале правовой информации опубликовали документ, согласно которому пособие по безработице в России на 2020 год останется на прежнем уровне.
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Политика
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Общество
Назван регион РФ, в котором мужчин больше, чем женщин
В Росстате назвали российский регион, в котором живет больше мужчин, чем женщин, пишет «Российская газета».
Аргументы и Факты вчера в 03:25
Общество
Писатели опубликовали заявление в поддержку профессора ВШЭ Гусейнова
Писатели, переводчики и журналисты из ассоциации "Свободное слово" подписали открытое письмо в поддержку профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который ранее негативно высказался в адрес русского языка.
Московский Комсомолец 07:34
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
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Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Футбол
«Ювентус» готов включить четырех футболистов в трансфер Погба
Sportbox.RU 09:26
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки
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Происшествия
Турист погиб при сходе лавины в Хакасии
В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.
Интерфакс 06:54
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о намерении оставить в Сирии до 600 военнослужащих
Порядка 500—600 американских военнослужащих останутся в Сирии, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
RT на русском 09:55
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Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
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В США научились делать водку из воды и воздуха
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