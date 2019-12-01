РПЛ
РИА НовостиФедотов стал главным тренером «Сочи»
Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко. В субботу Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга".
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Политика
Путин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится после саммита в «нормандском формате», рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
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Зеленскому предрекли потерю шанса на мир в Донбассе
Как рассказали журналистам издания анонимные источники, близкие к вопросу, в ЕС переживают, что «окно возможности закончить войну» закрывается и украинский президент может потерять свой шанс на достижение мира.
Общество
Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян
Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме
Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.
Авто
Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре
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Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
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Евгений Петросян женился в пятый раз
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В Рубцовске прошел митинг против закрытия тубдиспансера
8 декабря в Рубцовске прошел митинг против закрытия противотуберкулезного стационара и сокращения медучреждений в городе.
Происшествия
Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный
С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела.
Общество
Курган чествует Героев Отечества
Политика
Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО
В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Наука
Испытывая стресс, растения «кричат»
Недавно специалисты из Тель-Авивского университета впервые записали звуки, которое издаёт растение, переживающее стресс.
Наука
Ученые выяснили различия в восприятии текста на русском и английском языках
Для более глубокого изучения языковой универсальности ученые Университета Лобачевского провели исследование движений глаз при чтении текстов на разных языках.
Происшествия
Разрушительное землетрясение произошло в Италии
Напомним, в апреле 2018 года небольшая колокольня обвалилась в результате землетрясения в районе города Мучча на востоке Италии.
Общество
Сегодня православные отмечают Юрьев день
Православная церковь два раза в год отмечает дни памяти святого великомученика Георгия Победоносца: 6 мая - день казни великомученика и 9 декабря - годовщину освящения Ярославом Мудрым в Киеве храма в честь Георгия Победоносца.
Общество
Куйвашев запустил в Instagram опрос о выходном 31 декабря
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на своей странице в соцсети Instagram опрос о том, нужно ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем.
Армия и оружие
Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ
Общество
Во ФСИН назвали «провокацией» акцию сотрудников «Бездомный полк»
Ранее в интернете появились ролики, в которых бывшие и действующие работники обращаются к руководству службы и президенту России с требованием предоставить обещанное жильё.
Экономика
Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи
«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
Транспорт
Москва и Подмосковье могут создать единую систему оплаты транспорта
В Москве и Подмосковье может появиться единая транспортная платежная система, благодаря чему граждане смогут пользоваться одной картой для проезда в столице и в области, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры правительства Подмосковья Игорь Тресков.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Общество
Титул «Мисс Вселенная-2019» получила представительница ЮАР
Обладательницей титула «Мисс Вселенная» 2019 года стала представительница Южно-Африканской Республики (ЮАР) Зозибини Тунзи.
Гаджеты
Флагманский чипсет Intel Z490 может задержаться до апреля
Ресурс HKE PC со ссылкой на собственные источники сообщает, что флагманский набор логики Intel Z490 дебютирует не ранее апреля 2020 года.
Происшествия
В Петербурге «заминировали» несколько судов, «Пулково» и Эрмитаж
В Петербурге анонимы снова начали рассылать письма с угрозами о минировании судов, больниц, аэропорта "Пулково" и Эрмитажа.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.