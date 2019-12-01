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РИА НовостиРИА НовостиФедотов стал главным тренером «Сочи»

Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко. В субботу Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга".
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