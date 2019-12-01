РПЛ
РИА НовостиФедотов стал главным тренером «Сочи»
Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко. В субботу Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга".
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Компания Walt Disney установила новый абсолютный рекорд
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В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.