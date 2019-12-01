РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиФедотов стал главным тренером «Сочи»

Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко. В субботу Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Федотов стал главным тренером «Сочи» вместо Бердыева

Чемпионатвчера в 14:40

Федотов стал главным тренером «Сочи»

РИА Новостивчера в 11:43

Владимир Федотов: «В РПЛ две команды вылетают напрямую, две играют в стыках – как в такой мясорубке доверять молодым?»

Sports.ru05:42

ФК «Сочи» объявил о назначении Федотова на пост главного тренера

Sport.ruвчера в 12:44

«Сочи» объявил о назначении Федотова главным тренером команды

Sport24.ruвчера в 12:36

Новый главный тренер «Сочи» назвал свое назначение стремительным

Газета.Ru02:57

ФК «Сочи» будет тренировать экс-наставник «Оренбурга» Владимир Федотов

Московский Комсомолец03:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:14, Ашберн
Спорт

В Совфеде прокомментировали решение WADA по России

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что после решения исполкома WADA России следует разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.
RT на русском 05:50
Общество

Кировская область оказалась в десятке самых пьющих регионов

Согласно рейтингу, Кировская область вошла в десятку самых пьющих регионов: наша область занимает 77-е место из 85 возможных с баллом трезвости — 43,20.
Newsler.ru 05:32
Армия и оружие

Российские военные вошли в сирийскую Ракку

Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский заявил, что российские военные вошли в сирийскую Ракку и раздали там продовольственные наборы.
RT на русском 01:14
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник.
ТАСС 04:33
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Политика

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

РИА Новости 05:02
Политика

В офисе Зеленского подтвердили его встречу с Путиным в Париже

В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили его встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится после переговоров «нормандской четверки».
РБК 06:06
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

ТАСС 03:52
Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:55
Технологии

Как защититься от инфаркта, подсказали кардиологи

Кардиологи подсказали, как можно защититься от такого опасного заболевания, как инфаркт.
Пермь открытая 03:58
Общество

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Общество

Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох

Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Lenta.ru вчера в 22:27
Общество

Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках

В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Агентство Бизнес Информации 04:16
Общество

Зимняя погода придет в Москву 12 декабря

В новость были внесены изменения (12:53 время мск) — обновлена информация по тексту.
ТАСС 04:26
Биатлон

Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё

Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё.
Чемпионат 02:49
Футбол

«Локомотив» отправился в Испанию на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что московская команда отправилась в Испанию на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико".
Soccer.ru 04:18
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Политика

В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского

ТАСС вчера в 13:19
Экономика

В Приамурье пришла «Сила Сибири»: цена на газ для населения вырастет

Как сообщало ИА REGNUM, магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
REGNUM 02:03
Политика

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
РБК 04:42
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Шоу-бизнес

67-летняя Ирина Аллегрова вышла на «Песню года» с голой грудью

Известная советская и российская певица Ирина Аллегрова решила выступить на музыкальном фестивале «Песня года» в откровенном наряде, не смутившись своего возраста в 67 лет.
Слово и Дело вчера в 03:23
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Общество

В Дагестане задержали подозреваемого в финансировании терроризма

ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и Росфинмониторинга задержали в Дагестане Сааду Ахмеднабиева, организовавшего на территории ряда субъектов РФ под видом благотворительной деятельности сбор денежных средств в интересах международных террористических структур.
ТАСС 04:51
Кино

Компания Walt Disney установила новый абсолютный рекорд

Kinonews.ru вчера в 15:38
Здоровье

Причины повышенного давления по утрам назвали медики

Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
Шешминская новь 06 декабря в 23:22
Кино

Джордж Миллер работает над продолжением «Безумного Макса»

Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер сообщил, что работает над новой серией фильма о "рыцаре дороги".
Реальное время 07 декабря в 04:59
Авто

В Jaguar Land Rover сообщили о новинках для России в 2020 году

Одной из новинок станет недавно обновленное купе Jaguar F-TYPE.
Tvoe-avto.com вчера в 14:20
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском 06 декабря в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное