РПЛ

ЧемпионатЧемпионатФедотов: в матче с «Ахматом» на первый план вышли ребята со свистком

Оренбург — Ахмат
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
32′
Роланд Гиголаев
Тимур Аюпов
35′
36′
Андрес Понсе
Александр Довбня
39′
Джордже Деспотович
Федор Черных
61′
64′
Олег Иванов
66′
Одисе Роши
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
66′
Андрей Малых
72′
74′
Одисе Роши
79′
Одисе Роши
Магомед Митришев
Филип Рогич
Артем Кулишев
87′
89′
Андрес Понсе
Лечи Садулаев
Жига Шкофлек
90′
90′+2′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Алексеем Еськовым в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Грозного.
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