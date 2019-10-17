Политика

КоммерсантъКоммерсантъФедотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
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с чего всё началось

Источник сообщил о скорой смене руководства СПЧ

Президент Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов скоро может оставить этот пост в связи с достижением предельного возраста для госслужбы, сообщил источник "Интерфакса". По его сведениям, претензий к работе Федотова у Кремля нет.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
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9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.
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Истребитель Су-30 военно-воздушных сил Венесуэлы разбился в среду в штате Гуарико, оба пилота погибли, сообщило минобороны республики.
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Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
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Газета.Ru вчера в 15:52
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Реагируя на требование Киева распустить Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) в качестве обязательного условия для реализации политических пунктов Минских соглашений, Захарова отметила, что «подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно», сообщает ТАСС.
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Американский боксёр Дэй скончался после нокаута

Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Секретарь Общественной палаты России VI состава с 19 июня 2017 года. В журналистском сообществе известен как главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий программ «Первого канала», в том числе итогового воскресного выпуска программы «Время».
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