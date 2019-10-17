Политика

КоммерсантъКоммерсантъФедотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
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с чего всё началось

Источник сообщил о скорой смене руководства СПЧ

Президент Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов скоро может оставить этот пост в связи с достижением предельного возраста для госслужбы, сообщил источник "Интерфакса". По его сведениям, претензий к работе Федотова у Кремля нет.
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