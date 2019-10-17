Политика
КоммерсантъФедотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Президент Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов скоро может оставить этот пост в связи с достижением предельного возраста для госслужбы, сообщил источник "Интерфакса". По его сведениям, претензий к работе Федотова у Кремля нет.Интерфакс06:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 12:07, Ашберн
Технологии
Sukhoi Superjet 100 получил «сайберлеты»
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Политика
Владимиру Путину вручили медаль «Столетие ВГИКа»
Ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев вручил президенту Российской Федерации Владимиру Путину памятную медаль к 100-летию ВГИКа.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Политика
Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Политика
Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Политика
Санкции Трампа против Турции провалились
Трамп утверждал, что Турция отправляет в США много стали, но больше не сможет заработать на этом.
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Здоровье
Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
Авто
Новый Mercedes-AMG C63 получит плагин-гибридный мотор
К настоящему времени известно, что для высокопроизводительных версий Mercedes C-Class и S-Class следующего поколения будет предложен плагин-гибридным силовым агрегатом.
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на 18 декабря
Происшествия
Экс-майора Дымовского арестовали на месяц
Армия и оружие
Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Политика
В Европарламенте призвали остановить переговоры о членстве Турции в ЕС
Евросоюз должен заморозить процесс переговоров по вопросу вступления Турции в ЕС, заявил 17 октября глава Европарламента Давид Сассоли.
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Происшествия
В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»
В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Гаджеты
Крупная китайская компания TCL выпустила смартфон для России
Компания TCL, которой принадлежат торговые марки Alcatel и BlackBerry представила свой первый смартфон для России.