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Федресурс: число корпоративных банкротств в России в I квартале выросло на 6,4%

Федресурс представил банкротную статистику за первый квартал 2022 года.
Коммерсантъ
Количество корпоративных банкротств в России в первом квартале 2022 года выросло на 6,4% в годовом выражении и достигло 2 544 банкротств, следует из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц "Федресурс".
ТАСС
Руководитель Федресурса Алексей Юхнин уточнил, что абсолютное число решений о признании юрлиц банкротами «все еще ниже доковидного уровня».
Коммерсантъ
За весь период действия процедуры с сентября 2020 года граждане обратились за внесудебным банкротством 17,83 тыс. раз, но возбуждено было только 7,76 тыс. процедур (44%).Завершить «внесудебку» смогли 4,94 тыс. человек.
Коммерсантъ

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В России выросло число корпоративных банкротств
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