Количество корпоративных банкротств в России в первом квартале 2022 года выросло на 6,4% в годовом выражении и достигло 2 544 банкротств, следует из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц "Федресурс".
За весь период действия процедуры с сентября 2020 года граждане обратились за внесудебным банкротством 17,83 тыс. раз, но возбуждено было только 7,76 тыс. процедур (44%).Завершить «внесудебку» смогли 4,94 тыс. человек.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн осудил нападение на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова и надеется, что полиция сумеет найти преступников.