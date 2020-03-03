Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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