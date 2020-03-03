Экономика
КоммерсантъФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.
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Политика
Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
Спорт
Capcom и Disney вернули в продажу ремейк «Утиных историй»
Capcom совместно с Disney вернули в продажу ремейк DuckTales, который в начале августа 2019 года убрали из магазинов с предварительно большими скидками.
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Экономика
Кудрин назвал прогноз роста экономики РФ в 2020 году оптимистичным
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным правительственный прогноз о темпах роста российской экономики в 2020 году.
Авто
Haval построит в Тульской области моторный завод
Экономика
Российские банки сократили выдачу кредитных карт
В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Спорт
Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ
Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
Армия и оружие
Шойгу: ВМФ получит пять подводных лодок в текущем году
В 2020 году Объединенной судостроительной корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Здоровье
Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы
Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Общество
СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию
Глава СК России Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию строки о конфискации имущества коррупционеров, передает ТАСС.
Происшествия
СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области
Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
Здоровье
Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве
Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
Космос
Новый прототип SpaceX Starship взорвался во время испытаний
В конце ноября SpaceX уже проводила испытания первого полноразмерного прототипа космического корабля Starship, в ходе которого агрегат был разрушен избыточным давлением.
Авто
Представлен обновленный Mercedes-Benz E-Class
Компания Mercedes-Benz официально представила обновленный Mercedes-Benz E-Class.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место
Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Авто
BMW показала финальный тизер Concept i4
Автомобиль, который должен быть представлен в Женеве и можно увидеть на этом тизере — Concept i4 с цифровыми зеркалами и, видимо, чуть более широкими бамперами.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Общество
AliExpress предупредил о задержках посылок из-за коронавируса
Китайский онлайн-маркетплейс AliExpress предупредил о задержках доставки заказов из-за коронавируса, сообщает «Ъ». На англоязычной странице AliExpress в Facebook появилось предупреждение о возможных задержках посылок из-за вспышки коронавируса.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.