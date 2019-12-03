Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФедун: «Обсуждали судейскую реформу»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о проведённом совещании по поводу судейской реформы в российском футболе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Федун: «Мы все выразили поддержку Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная»

Sport24.ru06:12

Мещеряков подвёл итоги заседания по судейству в РФС

Чемпионат07:09

Егоров не пришел на совещание по судейству с руководителями клубов РПЛ

РИА Новости07:03

Федун заявил, что клубы РПЛ поддержали главу судейского комитета

Спорт день за днем06:44

Федун рассказал о минувшем заседании Российского футбольного союза

Газета.Ru06:35

Федун: «Все поддерживают судейскую реформу, проводимую Хачатурянцем»

Soccer.ru06:23

Федун: «Обсуждали судейскую реформу»

Евро-футбол.ру06:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Политика

Трамп счел оскорбительным высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса оскорбительно для многих стран НАТО и не соответствует действительности, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
REGNUM 05:25
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС 06:46
Политика

Президент РФ одобрил закон о предустановке российского ПО на гаджеты

Правительство России позже определит перечень гаджетов, на которые в обязательном порядке продавцы будут обязаны устанавливать программы российского производства.
Государственные Вести 02:29
Спорт

WADA не проверит пробы российских спортсменов из-за изменения данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что невозможно проверить на применение допинга 145 из 298 спортсменов из России.
Газета.Ru 07:18
Гаджеты

Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000

3DNews 08:08
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
РИА Новости 06:41
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Гаджеты

Imagination представила самый быстрый GPU за 15 лет: «IMG A» — 10-е поколение видеоядер PowerVR

Новая лицензируемая серия графических ядер IMG A, как заявляют в Imagination, представляет самые производительные за 15 лет мобильные видеоядра, назначение которых всеобъемлющее: от умных вещей до кластеров, обслуживающих облачные сервисы.
3DNews 03:36
Здоровье

Врачи назвали три основных фактора, запускающих развитие рака

МедиаПоток 05:31
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Происшествия

В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре

Открытое горение ликвидировано в ангаре в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 07:28
Происшествия

Уфимским экс-полицейским грозит реальный срок по делу об изнасиловании

Государственный обвинитель просит суд Уфы приговорить к реальным срокам лишения свободы трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в отделе полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
РИА Новости 08:31
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Армия и оружие

Путин назвал долю оснащения ВМФ современным вооружением

RT на русском 08:31
Футбол

Президент ПФЛ о сокращении групп в лиге: структура устарела

Во вторник в Москве на внеочередном собрании ПФЛ было принято решение о сокращении групп в чемпионате до четырех.
РИА Новости 07:30
Энергетика

Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Известия вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли официально стала мальчиком

Дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло проходит гормональную терапию, для того чтобы сделать операцию по смене пола.
Общественная служба новостей 07:23
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова прокомментировала новости об измене Тимати

Анастасия Решетова прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что её супруг Тимати (Тимур Юнусов) ей изменяет.
Газета Кемерова 04:14
Армия и оружие

Столтенберг заявил о готовности НАТО отвечать на военные угрозы Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса отвечать на военные угрозы со стороны Китая, назвав это принципиально новой задачей.
RT на русском 06:25
Общество

Забастовка водителей против «Яндекс.Такси» проходит в Туле

Как стало известно, причина забастовки в том, что агрегатор опускает тариф, а значит и доходы таксистов стремительно падают.
Тульские Известия 04:47
Футбол

Месси получил «Золотой мяч» в шестой раз

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в шестой раз стал обладателем премии «Золотой мяч».
News.ru вчера в 15:31
Происшествия

В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Вести.Ru 06:59
Происшествия

В СК уточнили число жертв убийства в Татарстане

ТАСС 02:41
Кино

Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
REGNUM 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное