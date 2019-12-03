Футбол
Евро-футбол.руФедун: «Обсуждали судейскую реформу»
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о проведённом совещании по поводу судейской реформы в российском футболе.
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Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Политика
Трамп счел оскорбительным высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО
Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса оскорбительно для многих стран НАТО и не соответствует действительности, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Транспорт
Проезд в московском метро подорожает
По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Политика
Президент РФ одобрил закон о предустановке российского ПО на гаджеты
Правительство России позже определит перечень гаджетов, на которые в обязательном порядке продавцы будут обязаны устанавливать программы российского производства.
Спорт
WADA не проверит пробы российских спортсменов из-за изменения данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что невозможно проверить на применение допинга 145 из 298 спортсменов из России.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Гаджеты
Imagination представила самый быстрый GPU за 15 лет: «IMG A» — 10-е поколение видеоядер PowerVR
Новая лицензируемая серия графических ядер IMG A, как заявляют в Imagination, представляет самые производительные за 15 лет мобильные видеоядра, назначение которых всеобъемлющее: от умных вещей до кластеров, обслуживающих облачные сервисы.
Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Происшествия
В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре
Открытое горение ликвидировано в ангаре в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Происшествия
Уфимским экс-полицейским грозит реальный срок по делу об изнасиловании
Государственный обвинитель просит суд Уфы приговорить к реальным срокам лишения свободы трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в отделе полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Армия и оружие
Путин назвал долю оснащения ВМФ современным вооружением
Футбол
Президент ПФЛ о сокращении групп в лиге: структура устарела
Во вторник в Москве на внеочередном собрании ПФЛ было принято решение о сокращении групп в чемпионате до четырех.
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Шоу-бизнес
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли официально стала мальчиком
Дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло проходит гормональную терапию, для того чтобы сделать операцию по смене пола.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала новости об измене Тимати
Анастасия Решетова прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что её супруг Тимати (Тимур Юнусов) ей изменяет.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о готовности НАТО отвечать на военные угрозы Китая
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса отвечать на военные угрозы со стороны Китая, назвав это принципиально новой задачей.
Общество
Забастовка водителей против «Яндекс.Такси» проходит в Туле
Как стало известно, причина забастовки в том, что агрегатор опускает тариф, а значит и доходы таксистов стремительно падают.
Футбол
Месси получил «Золотой мяч» в шестой раз
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в шестой раз стал обладателем премии «Золотой мяч».
Происшествия
В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна
В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Кино
Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.