Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о проведённом совещании по поводу судейской реформы в российском футболе.

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Происшествия В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского 19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.

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Общество Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

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