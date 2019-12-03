Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги заседания в Российском футбольном союзе с участием руководителей клубов Премьер-Лиги, на котором обсуждался вопрос судейства в чемпионате.

Федун рассказал, как прошло заседание по судейству в РФС

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