Футбол
Газета.RuФедун прокомментировал победу сборной России над Шотландией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Москва, Стадион «Лужники»
|42′
Джон Флек
|46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
|57′
Магомед Оздоев
|60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
|66′
|68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
|70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
|77′
|81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
|84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|86′
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
6
Черышев
10
Ахметов
19
Комличенко
17
Головин
1
Маршалл
5
Девлин
4
Малгрю
3
Робертсон
2
Палмер
8
Макгинн
7
Снодграсс
18
Армстронг
20
Кристи
10
Макгрегор
19
Шенкленд
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о победе сборной России над командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу российской команды.
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Владелец «Спартака» Федун не сомневается в выходе сборной России на Евро-2020
ТАСС Спортвчера в 17:20
Леонид Федун: «Головин, Дзюба и Джикия — лидеры, которые тащат сборную России»
Sportbox.RUвчера в 17:06
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