Футбол

Sport24.ruSport24.ruФедун: «Очень приятная победа. Головин, Дзюба и Джикия тащат сборную»

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Шотландией (4:0) в отборочном матче Евро-2020.
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