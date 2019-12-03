Футбол

Soccer.ruSoccer.ruФедун: «Все поддерживают судейскую реформу, проводимую Хачатурянцем»

Был очень конструктивный разговор. Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная.
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Федун: «Мы все выразили поддержку Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная»

Sport24.ru06:12

Федун: руководители клубов РПЛ выразили поддержку Хачатурянцу

РИА Новости06:24

Федун заявил, что клубы РПЛ поддержали главу судейского комитета

Спорт день за днем06:44

Федун: «Все поддерживают судейскую реформу, проводимую Хачатурянцем»

Soccer.ru06:23

Федун: «Обсуждали судейскую реформу»

Евро-футбол.ру06:33
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Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Известия 05:49
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В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Футбол

Месси получил шестой «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз лучшему футболисту года по версии France Football - «Золотой мяч».
Ридус вчера в 15:43
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Пятый канал 07:31
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
REGNUM вчера в 04:34
Армия и оружие

Путин рассказал об оснащении ВМФ России современным оружием на 68%

iReactor 08:10
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Экономика

Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России

Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса.
РБК 07:55
Шоу-бизнес

Певцов назвал Познера «врагом России»

Известный актёр Дмитрий Певцов крайне негативно отреагировал на слова Владимира Познера из-за высказываний журналиста о запрете абортов.
Аргументы недели 10:05
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Транспорт

Открылось движение транспорта над пещерой на трассе «Таврида» в Крыму

Над пещерой, найденной в Крыму при строительстве трассы «Таврида», открыто рабочее движение транспорта, сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.
Взгляд.ру 09:10
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Политика

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
РБК вчера в 10:58
Экономика

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
РИА Новости 04:06
Кино

Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
REGNUM 07:25
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Известия 01:31
Транспорт

В московском метро подорожает проезд

Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Lenta.ru 09:21
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Политика

Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
BFM.ru 10:09
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Новые Известия вчера в 09:45
Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике

Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Слово и Дело вчера в 20:50
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Lenta.ru вчера в 03:47
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Общество

Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом

В российском министерстве иностранных дел считают провокацией заявления обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией.
Вести.Ru 09:33
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Музыка

В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню

В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
Телепрограмма вчера в 12:48
Политика

Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции

Президент США Дональд Трамп видит признаки того, что Франция откололась от других членов НАТО, передает телеканал CNBC.
РБК 06:25
Общество

Российские школьники не справились с экзаменом

Международное исследование PISA показало спад грамотности Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Коммерсантъ 06:46
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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