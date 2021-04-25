Федун допустил продление сделки ОПЕК+ навсегда
Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти рассчитана «на длительную историческую перспективу». Он не исключил, что сделка может быть продлена «навсегда».В источнике
С чего всё началось
Федун заявил о возможном продлении сделки ОПЕК+ навсегда
Соглашение о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн барр. в сутки, которое после обвала нефтяных котировок заключили год назад страны ОПЕК, Россия и другие производители нефти, не входящие в картель, начало действовать 1 мая 2020 года.
РБК17:00