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Экономика

Федун допустил продление сделки ОПЕК+ навсегда

Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти рассчитана «на длительную историческую перспективу». Он не исключил, что сделка может быть продлена «навсегда».В источнике
ПолитРоссия
ФАН
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Политическая Экспертиза
РБК
Lenta.ru

С чего всё началось

Федун заявил о возможном продлении сделки ОПЕК+ навсегда

Соглашение о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн барр. в сутки, которое после обвала нефтяных котировок заключили год назад страны ОПЕК, Россия и другие производители нефти, не входящие в картель, начало действовать 1 мая 2020 года.
РБК17:00

Подробнее о событии

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Федун допустил продление сделки ОПЕК+ навсегда

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