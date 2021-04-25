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Федун допустил продление сделки ОПЕК+ навсегда

Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти рассчитана «на длительную историческую перспективу». Он не исключил, что сделка может быть продлена «навсегда».В источнике
ФАН
РБК
SIA.ru

С чего всё началось

Федун заявил о возможном продлении сделки ОПЕК+ навсегда

Стоит признать, что сделка ОПЕК+ — «на длительную историческую перспективу». Об этом в интервью телеканала РБК заявил зампреда комитета по климату РСПП, вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. «В условиях новых климатических реалий, может быть, она даже навсегда», — добавил он.
РБК17:00

Подробнее о событии

Вице-президент «Лукойла» не исключил бессрочного продления сделки ОПЕК+

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