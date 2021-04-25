Вертолет Ingenuity во время третьего полета на Марсе пролетел порядка 50 м

Вертолет Ingenuity (" Изобретательность") во время третьего испытательного полета на Марсе преодолел дистанцию около 50 м, развив скорость примерно 2 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).